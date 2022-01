i-pneumatici-bkt-per-superfici-e-terreni-agricoli-fangosi

La filosofia di BKT è sempre la stessa, c’è un pneumatico perfetto per ogni condizione d’uso. Anche per i terreni fangosi.

Questo perché i pneumatici che affrontano la sfida del fango sono stati appositamente studiati per lo scopo. La loro progettazione è infatti mirata a vincere diverse sfide che riguardano la trazione su un terreno “cedevole”, dove l’aderenza non è omogenea, dove è necessario che lo pneumatico si autopulisca rapidamente. Deve anche essere resistente alle lacerazioni e deve offrire la massima sicurezza e controllo alla guida.

Il design del battistrada di questi pneumatici è più aggressivo, per una maggiore presa e per farsi largo nel fango, grazie a tasselli più alti e distanziati tra loro. Questi consentono infatti allo pneumatico di scavare in profondità, facilitando l’aderenza, mentre la spaziatura più ampia aiuta l’autopulitura, una caratteristica estremamente importante quando si opera sulle superfici e sui terreni fangosi.

Sono diverse le macchine agricole – dai trattori agli irrigatori, passando per i sollevatori telescopici – che si trovano a lavorare su terreni scivolosi e per loro BKT ha sviluppato delle gamme specifiche.

A partire da AGRIMAX ELOS, pensato per trattori che operano su terreni bagnati e paludosi. Questo pneumatico è stato progettato per assicurare un’eccellente trazione anche nelle condizioni di lavoro più complesse, come per esempio le risaie, oltre a un’ottima auto-pulitura grazie al battistrada extra-profondo. I fianchi di questo pneumatico sono inoltre dotati di cordoli di protezione per la massima sicurezza e protezione da eventuali urti o danneggiamenti. È disponibile in otto diverse misure.

Abituati ad operare nel fango sono anche gli irrigatori a pivot per cui BKT ha sviluppato AGRIMAX RI 818. Oltre a lavorare a basse pressioni per ridurre il compattamento del terreno e preservare le colture, questo pneumatico assicura ottima trazione, indispensabile quando si opera nei campi con condizioni di bagnato e umidità, tipicamente legate a questa applicazione. Inoltre, il disegno del battistrada offre eccezionali capacità di autopulizia e offre una maggiore stabilità sulle applicazioni in collina grazie al suo disegno direzionale. È disponibile in due misure: 280/85 R 24 e 320/85 R 38. Quest’ultimo presenta un tassello più profondo rispetto ai tradizionali pneumatici diagonali da irrigazione, per una maggiore aderenza.

