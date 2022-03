I pneumatici più silenziosi proposti da BKT

La rumorosità dei pneumatici è un fattore che può essere determinante nella scelta dei giusti equipaggiamenti per molti operatori del settore. Pneumatici silenziosi sono infatti spesso sinonimo di maggior comfort di guida, e sul lungo termine possono davvero fare la differenza.

Infatti, la rumorosità non viene percepita solo all’esterno, ma si ripercuote anche all’interno della cabina di guida, ed è quindi una importante caratteristica di comfort per lo stesso agricoltore, specialmente quando il trattore è utilizzato per operazioni di trasporto su lunghe percorrenze.

Il rumore generato all’esterno inoltre rappresenta un inquinamento acustico verso il quale le persone e le autorità sono sempre più sensibili.

Ma come mai alcuni pneumatici sono più silenziosi di altri e quali sono le cause di ciò?

Il rumore nasce da una vibrazione ad alte frequenze – tipicamente intorno ai 100 Hz – e, va detto, non è il pneumatico in sé a generarlo. È il risultato della relazione tra pneumatico e trattore, specialmente per quanto riguarda i fenomeni di risonanza che amplificano l’emissione acustica a determinate frequenze. Questo si verifica normalmente nel caso di spostamenti ad alte velocità, a causa di effetti di risonanza con la cabina o alcune parti del trattore stesso.

Tuttavia, in un futuro che vede sempre più protagonisti veicoli e macchine agricole elettriche dotati di motori silenziosi, sarà importante scegliere i pneumatici giusti per minimizzare i rumori fastidiosi.

Inoltre, è importante distinguere tra due tipi di rumore collegati ai pneumatici: quello generato dal pneumatico stesso che entra in risonanza con parti del veicolo e il rumore generato dall’usura del suo battistrada.

È quindi difficile identificare un prodotto universale che sia poco rumoroso in sé, anche perché il pneumatico deve possedere anche altre caratteristiche importanti (come trazione, autopulitura, ecc.) per la massima efficienza nelle diverse lavorazioni.

A questo proposito BKT propone due pneumatici, AGRIMAX V-FLECTO e RIDEMAX IT 697 (M+S), destinati ad applicazioni diverse, ideali per chi è alla ricerca di pneumatici che garantiscono una minore emissione sonora, oltre alle performance qualitative.

AGRIMAX V-FLECTO è caratterizzato da una diversa geometria dei ramponi, mentre RIDEMAX IT 697 (M+S) è dotato di battistrada che è stato sviluppato da un disegno stradale, dove le caratteristiche di guidabilità e di comfort sono fondamentali.

AGRIMAX V-FLECTO è lo pneumatico progettato per migliorare le prestazioni dei trattori ad alta potenza. Si tratta di un prodotto rivoluzionario pensato per ottimizzare il lavoro, il tempo e le risorse degli operatori agricoli grazie anche alla tecnologia VF, che permette di massimizzare il carico senza cambiare la pressione di gonfiaggio. AGRIMAX V-FLECTO è infatti in grado di trasportate il 40% di peso in più rispetto a uno pneumatico standard della stessa misura e con lo stesso cerchio raccomandato.

Diminuendo la pressione, è maggiore il numero di ramponi che poggia a terra, migliorando l’usura e diminuendo la rumorosità. AGRIMAX V-FLECTO è inoltre indicato per tutte quelle operazioni in campo che richiedono un basso compattamento del terreno.

Diverse misurazioni sonore in cabina e al passaggio (tramite pass-by test) hanno evidenziato un chiaro miglioramento di emissione acustica, alle diverse velocità di marcia, rispetto a uno pneumatico standard di pari misura. E questo grazie al disegno appositamente studiato dei ramponi.

RIDEMAX IT 697 (M+S) nasce invece per rispondere alle esigenze di trasporto su strada, per le operazioni di manutenzione del verde e pulizia delle strade. Ha quindi una destinazione all’80% stradale, completamente diversa rispetto ad AGRIMAX V-FLECTO. Fa parte della linea RIDEMAX di BKT, sviluppata per essere stabile anche ad alte velocità, sopportare grandi carichi per ridurre i cicli di trasporto e contenere la resistenza al rotolamento, consumando quindi meno carburante.

La sua forza è il pattern di origine industriale, con un disegno del battistrada che consente un’usura regolare, bassa resistenza al rotolamento e grande stabilità.

RIDEMAX IT 697 M+S è un prodotto All Season che può essere utilizzato in ogni stagione. Questo grazie anche alla specifica mescola del battistrada, in combinazione con gli intagli nei tasselli (il cosiddetto disegno lamellare) che garantiscono una maggiore tenuta in condizione di strada innevata, durante l’utilizzo invernale.

Entrambi i prodotti rappresentano delle buone soluzioni per chi è alla ricerca di pneumatici più silenziosi ma, è importante ribadire, non si tratta di soluzioni universali idonee per qualsiasi applicazione.

Per scegliere lo pneumatico giusto è importante rivolgersi a un tecnico esperto che possa supportare l’utilizzatore nella scelta della soluzione ideale che tenga conto, oltre che della silenziosità del prodotto, anche del tipo di applicazione e di macchinario, della performance attesa, della tipologia di terreno così come di altri fattori chiave per l’efficienza di utilizzo.

