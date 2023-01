Ricetta semplice semplice per l’epifania: non ci vogliono grandi sforzi, solo un po’ di pazienza, ma il risultato è assicurato e vi stupirà. Un sapore buonissimo e unico. Cremo, robusto e unico. Ingredienti per 4 persone 250 gr di polenta 1 lt di acqua burro friarielli napoletani 4 salsicce di maiale sale pepe peperoncino Preparazione […]

I primi dell’epifania, polenta salsiccia e friarielli napoletani: primo e secondo in un solo piatto scritto su Più Ricette da Redazione.

Vito Califano