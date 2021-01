i-professionisti-scendono-in-campo-per-latina:-nasce-evolabor

Si prenda un gruppo di professionisti, ognuno di un settore diverso. Si prenda poi un enorme contenitore in cui far confluire tutte queste realtà, composte da singoli o da associazioni, e il gioco è fatto. È questa la ricetta di EvoLabor, un gruppo nato proprio dall’incontro di una serie di figure tra loro molto diverse per competenze specifiche, ma accomunate dalla voglia di scendere in campo per proporre idee, progetti e tutto ciò che concerne la città di Latina.

Questo nuovo soggetto giuridico è stato presentato questa mattina, da tutti i componenti guidati dal presidente Giorgio Di Giorgio, il quale ha subito focalizzato le intenzioni: «EvoLab nasce oggi, ma è in cantiere da tempo – spiega il presidente – perché vuole essere uno stimolo ad una città morente, che attualmente non presenta più prospettive per il futuro. Le giovani leve si allontanano da Latina perché qui non c’è nulla. Così ho incominciato a dialogare con imprenditori e altri professionisti, con cui è venuto naturale unire le forze per ideare e progettare nuove forme di sviluppo per la città».

Braccio destro di Di Giorgio sarà l’avvocato Annalisa Muzio, presidente di associazioni quale Minerva, l’Osservatorio per lo Sport e la Consulta dei Borghi. «Non è semplice trovare persone talmente innamorate della propria città da sacrificare il tempo che potrebbero dedicare al lavoro e alla famiglia per aiutare la comunità. Siamo un gruppo nato con l’obiettivo di voler fare qualcosa, non siamo contro nessuno e siamo aperti a chiunque, senza preclusioni». Poi Muzio sottolinea, insieme a Di Giorgio, che si tratta di un progetto che non è nato per affacciarsi direttamente alla politica, o meglio, alle prossime elezioni. Allo stesso modo, sia il presidente che il vice non nascondono che nel gruppo c’è sicuramente qualcuno con ambizioni politiche. Che si tratti proprio di Annalisa Muzio, tra i papabili nomi per il candidato del centrodestra a Latina? Su questo nessun commento, se non che «sicuramente nessuno qui ha ambizioni legate alle poltrone – spiega Muzio – D’altronde, scendendo in campo e impegnandoci per la città, ognuno di noi sta già facendo politica».

Il gruppo, insieme a Di Giorgio e Muzio, nel suo atto costitutivo è formato da: Valeria Siciliano, agronoma e docente, Giulia Caprì, funzionario pubblico ed ex assessore dimissionario della Giunta Coletta, Donatella De Persis, funzionario pubblico, Roberto Cerocchi, architetto, Francesca De Masi, libero professionista settore marketing, Ascanio Malgarini, imprenditore settore designer, Andrea Fantozzi, imprenditore e ingegnere, Dino Palombi, imprenditore settore ecologia, Filippo Petrianni, imprenditore edile, Vincenzo D’Onofrio, commercialista, Carmine Picca, imprenditore settore ristorazione, Emiliano Marzinotto, avvocato, Ferdinando Parisella, imprenditore settore ristorazione, Domenico Rossi, broker finanziario, Mauro Gatto, imprenditore settore immobiliare, Francesco Saverio D’Ottavi, imprenditore.