I profumi che sanno di libertà

Che profumo ha la fierezza di un cavallo al galoppo? E la libertà inebriante di cavalcare tra distese incontaminate? Maison d’Etto, esclusiva linea di fragranze gender neutral made in NYC, racchiude le memorie della cavallerizza Brianna Lipovsky in sofisticate creazioni olfattive. «Dopo decenni lavorando nel branding del mondo del lusso, nella moda e lifestyle ho deciso di creare qualcosa di mio – rivela Lipovsky, campionessa di dressage – Volevo unire le mie più grandi passioni: profumo e cavalli. I cavalli sono le mie muse ispiratrici, forniscono esperienze personali intense, da cui prendono forma le mie fragranze». Tutti profumi della collezione sono creati in collaborazione con profumieri di fama mondiale e ispirati alla personalità dei suoi cavalli.

Com’è iniziato questo viaggio tra cavalli e memorie olfattive?

«Ho sempre voluto creare qualcosa di mio. Qualcosa di tangibile, qualcosa che parlava alla mia anima e che potevo condividere con il mondo. Ho trascorso gli ultimi due decenni lavorando nel branding del mondo del lusso, nella moda e lifestyle. Dopo aver avuto mia figlia, ho sentito il bisogno di costruire qualcosa per me stessa, e che mi permettesse di esprimermi olisticamente. Il profumo, l’esplorazione e le memorie olfattive mi hanno sempre attratto».

Ph. Lauren Coleman

Come essere una cavallerizza ha influito nella sua vita e carriera?

«Vivere in simbiosi con i cavalli, capirli, cavalcarli, ha avuto un’enorme influenza sulla mia vita. Cavalco dall’età di 5 anni, è stato un innamoramento immediato. Passavo le giornate alle scuderie, tanto che avevo pochissimi amici al di fuori dei cavalli e cavalieri. Durante la mia vita e la mia carriera, l’attrazione per cavalli a volte era quasi un problema. Ogni vacanza, fine settimana, tempo libero, volevo passarlo sulla sella. Piuttosto che andare a sfilate, inaugurazioni e eventi mondani, preferivo allenarmi e gareggiare. Dopo la nascita di mia figlia, mentre facevo riabilitazione per un infortunio alla spalla a causa di una caduta a cavallo, ho deciso di abbracciare completamente le mie stranezze e la mia passione e creare Maison d’Etto. Ho deciso di lasciar parlare le mie esperienze e ricordi con questi affascinanti animali, appoggiarmi a loro, considerarli come le mie muse e creare un marchio di profumi che celebrasse, queste memorie uniche, profondamente personali».

Ph. Lauren Coleman

Qual è il primo profumo di Maison d’Etto e a cosa si ispira?

«Maison d’Etto nasce con 5 diverse fragranze. Ognuna riflette la personalità di un cavallo specifico, come Durban Jane e Canaan, o un momento speciale come Rotano, Macanudo e Karat EG. A differenza delle fragranze commerciali che cercano di accontentare tutti i gusti, abbiamo creato un portafoglio di cinque profumi artigianali, dove potresti trovarne solo 1 o 2 con cui ti connetti».

Ph. Lauren Coleman

“Durban Jane”: qual è l’idea dietro al profumo?

«Oh Durban Jane. Solo dire il suo nome mi fa sorridere. Lui è il mio cavallo del cuore. Ha lasciato un ricordo vivo su di me. Ci siamo incontrati dopo che mi ero ripresa dall’operazione alla spalla, ero così nervosa, avevo una grande ansia di tornare di nuovo a cavalcare. Allo stesso tempo, dopo aver parlato con un esperto di comunicazione con gli animali, ho scoperto che anche DJ soffriva d’ansia.Era stato importato dall’Olanda e non aveva mai trovato il suo posto negli Stati Uniti, e questo lo rendeva nervoso e teso. La fragranza riflette la ricerca di un rifugio sicuro, caldo e avvolgente, e insieme alla sua bizzarra personalità. DJ è più simile a un cane o che a un cavallo, perché trova sempre un modo per mettersi nei guai. La nota di pepe rosa si mescola alla dolcezza vellutata dell’ambra».

Come pensa siano cambiati i gusti delle persone negli ultimi anni?

«Noto un allontanamento dalle fragranze firmate di designer o celebrity e un avvicinamento a marchi artigianali come Maison d’Etto. La gente preferisce creare un guardaroba di fragranze piuttosto che indossare solo un profumo. La cosa più affascinante è l’evoluzione delle fragranze legate al genere. Mi piace creare profumi per ogni gender, tipo di pelle e etnia. Le persone oggi non indossano fragranze per attirare qualcun altro o per proiettare un’immagine, ma per se stesse, per sentirsi meglio, per riconnettersi».

Ph. Lauren Coleman

Secondo lei cosa influisce nella scelta di un profumo?

«C’è chi vuole lasciare la scia a due isolati di distanza. E chi preferisce un’esperienza intima. La nostra ultima creazione, Noisette, non è rumorosa e sfacciata, è elegante e sofisticata. Questa è la magia di Pascal Gaurin, il naso dietro a Noisette. Grazie a lui ho cambiato il mio modo di annusare e pensare a un profumo. La forza dietro al profumo Macanudo, invece, è il profumiere Mackenzie Reilly. Ha capito come Generazione Z, vuole annusare e provare qualcosa di intenso, dritto al cuore».

Ph. Dora Samos

Quanto è importante l’olfatto nella nostra società?

«L’olfatto è il più istintivo e il meno intellettuale dei nostri sensi. E’ connesso al sistema limbico, immediatamente legato alle emozioni e alla memoria. Quando annusiamo, le reazioni emergono oneste, viscerali, e autentiche. La fragranza Noisette con le sue note di lavanda induce al rilassamento. Ho combattuto l’ansia per tutta la mia vita , ovviamente Noisette non lo risolverà, ma ogni cosa aiuta».