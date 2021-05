i-protocolli-olimpici-contro-il-coronavirus-potrebbero-non-proteggere-gli-atleti

Alcuni scienziati richiamano l’attenzione sui protocolli di sicurezza sulle Olimpiadi 2021, secondo loro carente ancora oggi, con regole non sempre stringenti e non basate sulle migliori prove scientifiche

La pandemia ha cambiato le nostre vite e ha creato dei precedenti sociali collettivi mai verificatisi: un esempio è quello delle Olimpiadi del 2020, per la prima volta rimandate nella storia dal 2020 al 2021. E anche oggi, dopo il rinvio di un anno e all’approssimarsi della data di inizio dei giochi, che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo, persiste qualche dubbio soprattutto in Giappone, anche se il paese ha ufficialmente confermato le Olimpiadi. Un articolo pubblicato il 25 maggio sul New England Journal of Medicine (Nejm) si concentra sui possibili rischi persistenti, anche a più di un anno dall’inizio della pandemia. Gli scienziati statunitensi autori dell’articolo, di cui fa parte il gruppo della Icahn School of Medicine al Mount Sinai, spiegano perché alcuni protocolli attualmente adottati per le Olimpiadi non sono sufficienti per ridurre al massimo i rischi. Per questo, richiamano l’attenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla necessità di convocare subito un comitato di emergenza.

Le Olimpiadi in numeri

Il Giappone, scrivono gli autori nel testo, è ancora in uno stato di emergenza con complessivamente 70mila casi positivi (non sono i casi giornalieri ma i totali attivi) e attualmente meno del 5% della popolazione nazionale è stata vaccinata. Circa 11mila atleti si sfideranno e daranno il massimo nella loro performance sportiva nelle prossime Olimpiadi, accompagnati e aiutati da 4mila operatori. Un mese dopo altri 5mila atleti paralimpici, insieme allo staff, parteciperanno ai Giochi paralimpici.

I Playbook, la guida per gli atleti, sono insufficienti

A dare le regole, non solo del gioco olimpico ma anche della sicurezza, sono i Playbook – letteralmente libretti, un po’ come dei libretti di istruzioni – una guida ufficiale del Comitato olimpico internazionale (Cio) che contiene anche le regole per ridurre i rischi di Covid-19, come spiega il Coni. Le norme prevedono l’uso delle mascherine e lo svolgimento di alcuni tamponi per ogni sportivo e membro dello staff anche dopo l’arrivo in Giappone e incoraggiano (ma non obbligano) atleti e personale alla vaccinazione.

In assenza di un obbligo vaccinale e considerando che per i minorenni in molti paesi la vaccinazione non sarà ancora disponibile, gli autori richiamano l’attenzione sulla necessità di rivedere il quadro della sicurezza.“I Playbook del Comitato Cio non sono fondati su una valutazione del rischio rigorosa a livello scientifico”, scrivono gli autori dell’articolo sul Nejm, “e in maniera impropria non considerano le modalità con cui può avvenire l’esposizione [al virus ndr] i fattori che contribuiscono a questa esposizione e quali partecipanti potrebbero avere un rischio maggiore”. Gli scienziati non intravvedono grossi rischi di complicanze negli atleti in salute, mentre indicano che bisognerebbe prestare maggiore attenzione allo staff e agli atleti paralimpici.

I maggiori problemi

Per esempio nei Playbook non si prevede di delineare una scala del livello del rischio per le diverse attività sportive, associando magari misure protettive e preventive diverse: gare all’aperto e in cui gli atleti sono a distanza, come la vela, risultano essere a basso rischio, mentre giochi di squadra al chiuso, come pallavolo o rugby, sono associate a una maggiore probabilità di contatto e dunque di eventuale contagio. In altri giochi o campionati, inoltre, ci sono un’organizzazione e regole ferree e più stringenti: il tampone si fa almeno una volta al giorno, ogni atleta usa continuamente le app di contact tracing e dorme in una camera singola, con attenzione anche a cosa avviene dopo la competizione. Nonostante l’utilizzo delle app sia previsto e richiesto obbligatoriamente, bisogna precisare che spesso durante le gare non è possibile averle con sé.

Per tutti questi motivi gli autori richiedono un’azione urgente dell’Oms, con la creazione di un comitato d’emergenza esperto di salute e sicurezza relativamente a questa pandemia. E non sarebbe la prima volta che l’Oms si muove in questo senso: già nelle Olimpiadi e nei Giochi paralimpici del 2016 in Brasile nell’emergenza sanitaria Zika – che per fortuna non è stata una pandemia – ha adottato questo approccio.