I rapporti dell’imprenditore Andrea Ottogalli con la grande potenza Cinese

Abbiamo il piacere di incontrare Andrea Ottogalli imprenditore di Padova che prima di intervenire al meeting presso la sede di CONFINDUSTRIA ci ha aggiornati in merito al suo progetto.

Egli ha evidenziato che la Cina per la prima volta è stata superata dall’Asia, a causa dei forti disagi economici arrecati dal COVID e la conseguente “ingessatura” del settore immobiliare.

La linea dura attuata per zero Covid , restrizioni di massa, industrie chiuse, sono state devastanti per l’economia mondiale.

Comunque le previsioni per il 2023 sono positive e con un pil in aumento del 5%.

Come affermato da City Roma il 27 maggio 2022 l’imprenditore Ottogalli ha dato inizio ad una prima fase del progetto imprenditoriale cinese con sviluppo nei prossimi tre anni.

La società padovana guidata da Andrea Ottogalli insieme a un gruppo di imprenditori cinesi ha iniziato il progetto dove verranno gestiti investimenti produttivi per un valore totale di €100 milioni in tre anni.

Ogni azienda cinese secondo una rotazione svilupperà i loro progetto/i direttamente dalla sede di Padova con tutti i servizi/supporto inerenti.

I progetti di loro interesse sono di tipo: immobiliare commerciale, Hotellerie, ristorazione, industria meccanica, metallurgica, elettrica nuove tecnologie di energia rinnovabile,

le tecnologie per le batterie del futuro:

Idrogeno

Litio – zolfo e Grafene

Zinco – Manganese

Ai Nano Fili d’oro

Allo stato solido

Nuove tecnologie illuminazione

Nuove tecnologie basate sulla luce e circuiti di nuova generazione

Il primo progetto è partito con una start up dove ai player dell’industria si offre uno sviluppo integrato dove mette insieme la creatività e l’ invenzione insieme alla parte di realizzazione.

Collegamenti ad Andrea Ottogalli: