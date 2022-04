Le riprese video condivise sui social media hanno mostrato i residenti di Shanghai che litigavano con la polizia in tuta ignifuga che li stava costringendo a abbandonare le loro case per andare in strutture di quarantena del coronavirus, in segno di crescente malcontento in città. Shanghai, una megalopoli con una popolazione di 25 milioni di…

L’articolo I residenti di Shanghai costretti a lasciare le case si scontrano con la polizia per la politica “Zero Covid” proviene da Grandeinganno.