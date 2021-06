i-segreti-architettonici-di-capri

Tagli di luce, prospettive metafisiche e composizioni vernacolari. Un rifugio per lo spirito e una delizia per lo sguardo. Hotel Punta Tragara unisce la bellezza inimitabile di Capri a un’architettura iconica e sognante. Progettata e cucita finemente sulle rocce capresi da un grande maestro del movimento moderno, l’architetto e designer svizzero-francese Le Corbusier. L’hotel, in origine Villa Vismara, è una dimora ampliata nel 1920: negli anni Settanta diventa albergo di lusso con una vista favolosa sui celebri faraglioni.







La “stracasa”, come amano definirla gli isolani, da sempre accoglie i caldi raggi del sole Mediterraneo, le cui sfumature ambrate ne sottolineano il disegno irregolare della struttura portante. Archi policentrici si intrecciano alle differenti altezze degli interni, come fossero trama e ordito di un tessuto prezioso. Livelli eterogenei pronti a generare spazi difformi, nei quali si inseriscono con un gesto naturale specchi d’acqua in cui potersi immergere. Ma anche gradinate e terrazzamenti dalla forma irregolare, rivolti verso il mare come a volerne omaggiare la bellezza.

Paradiso aspro-amaro, dalle sfumature rossicce e dai sapori delicatamente forti. Un insieme di policromie accese e di squisitezze tipicamente mediterranee, pronte ad incontrarsi nei piatti proposti dallo Chef stellato Luigi Lionetti del Ristorante Le Monzù. Nome senz’altro originale che deriva dal termine francese Monsieur “signore”, appellativo dato anticamente ai cuochi professionisti dalle famiglie dell’aristocrazia napoletana.

Direttamente in hotel è inoltre possibile prenotare un tavolo presso il Ristorante Mammà, dove poter gustare una caprese di gamberi rossi (ndr. da sogno), osservando un’inquadratura perfetta del Golfo di Napoli, che si svela in tutta la sua maestosa bellezza. Nel cuore dell’isola azzurra, a pochi passi dalla celebre piazzetta, questo ristorante, «maison di ristorazione ed ospitalità», gode di una posizione davvero privilegiata. Dalla sua terrazza, sobriamente arredata, nei toni del bianco e azzurro, si gode un’impareggiabile vista con tramonto che rende esclusiva la “sosta di gusto” nella cucina mediterranea assaggiando piatti tipici della tradizione caprese.

Interni della Certosa di San Giacomo Ph. Paolo Abate

Casa Malaparte Ph: Paolo Abate