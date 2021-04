i-servizi-segreti-tedeschi-sorvegliano-i-negazionisti-del-coronavirus

L’agenzia di intelligence interna del paese ha dichiarato che metterà sotto sorveglianza i membri del Querdenken, il movimento del Pensiero laterale, formato dai negazionisti del coronavirus e non solo

(Foto: Michael Kappeler/dpa)

Il servizio di intelligence nazionale tedesco ha deciso di sorvegliare i singoli membri e i gruppi del Querdenken, il movimento del Pensiero laterale, formato dai negazionisti del coronavirus e dagli oppositori delle restrizioni in vigore in Germania per fermare la diffusione della Covid-19. Ad annunciarlo è stato il ministero dell’Interno tedesco, che sovrintende all’agenzia di intelligence l’Ufficio federale per la protezione della costituzione (Bfv), secondo cui questo movimento, alimentato da teorie del complotto, è passato dalle critiche nei riguardi delle misure di blocco del coronavirus e delle norme igieniche al minacciare lo Stato stesso, i leader, le imprese, la stampa, e molti altri.

“Il nostro ordine democratico, così come le istituzioni statali come parlamenti e governi, hanno subito molteplici attacchi dall’inizio delle misure per contenere la pandemia Covid-19”, ha riferito il ministero dell’Interno in una dichiarazione, confermando che parti del movimento negazionista sarebbe sotto osservazione. Nell’annunciare la decisione di monitorare i teorici del complotto, come racconta il New York Times, i funzionari dell’intelligence hanno sottolineato anche gli stretti legami del movimento, che comunica e recluta attraverso i social media, con estremisti come il Reichsbürger, i “cittadini del regno”, una rete di gruppi e individui nostalgici del Reich che rifiutano di accettare la legittimità del moderno stato tedesco. Molti negazionisti del coronavirus, inoltre, aderiscono al QAnon, una teoria del complotto di estrema destra nata negli Stati Uniti secondo la quale esisterebbe un Deep State, una rete segreta che opererebbe contro l’ex presidente Donald Trump e anche all’Afd (Alternativa per la Germania), un partito politico tedesco di destra/estrema destra, considerato nazionalista e nazional-conservatore.

Dichiarazioni, quindi, che arrivano pochi giorni dopo che il governo tedesco ha istituito nuove regole e blocchi nazionali per contenere la pandemia del coronavirus e che ha visto circa 8mila attivisti del movimento del Pensiero laterale scendere in piazza a Berlino, ignorando le misure di sicurezza del distanziamento e dell’uso delle mascherine. Il ministero dell’Interno, inoltre, ha precisato che le autorità stanno creando un nuovo dipartimento specificamente incaricato di gestire i gruppi che cercano di delegittimare lo Stato e che potrebbero continuare a prosperare e rappresentare una minaccia anche dopo la fine della pandemia. “È un movimento aperto e molto eterogeneo”, ha spiegato Oliver Nachtwey, professore di sociologia a Basilea. “È un allontanamento dal sistema politico e viene fatto con una sorta di ribellione regressiva”. Il controllo dei negazionisti da parte dei servizi segreti, aggiunge Pia Lamberty, psicologa ed esperta del panorama complottista tedesco, è il primo passo di un processo che potrebbe portarlo a essere dichiarato incostituzionale e, in ultima battuta, ad essere bandito. “Il pericolo di Querdenken”, ha concluso l’esperta, “è stato a lungo sottovalutato”.