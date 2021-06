I SIERI COVID STANNO PORTANDO A PIÙ RICOVERI E INFEZIONI, ECCO LE PROVE

Questo rapporto è stato redatto da uno dei medici francesi più famosi e schietti, il dott. Gerard Délépine , la cui moglie oncologa, la dott.ssa Nicole Délépine , è ugualmente militante a favore dei pazienti contro Big Pharma e la burocrazia del governo. Vedi le loro biografie qui . Vedi il loro sito qui: https://docteur.nicoledelepine.fr/ Ricordiamo ai lettori che gli studi di Harvard e Johns Hopkins hanno dimostrato che solo l’1% circa di tutte le lesioni e le morti da vaccino viene segnalato . Alcuni stimano che la percentuale sia più alta, tra l’1% e il 10%. Ad ogni modo, possiamo tranquillamente aggiungere 1 zero, se non 2, a qualsiasi statistica sui vaccini. I tassi di reazione avversa dopo il vaccino Pfizer sono i più alti rispetto a tutti gli altri. Questo dovrebbe far riflettere sul motivo per cui il siero di AstraZeneca è stato preso di mira quando tutti, in effetti, dovrebbero essere ritirati immediatamente.

Prove da tutto il mondo suggeriscono che i vaccini COVID stanno portando a più morti e infezioni

«È ora di tornare ai fatti provati e al loro esame critico. In tutti i paesi, le vaccinazioni sperimentali sono state seguite da un aumento della contaminazione e della mortalità attribuita a COVID-19 e dalla comparsa di mutanti.’

dott. GERARD DELEPINE

“E ovunque sono stati seguiti da un drammatico aumento di nuove infezioni e mortalità per diverse settimane o mesi”.

L’attenta analisi del Dr. Delépine delle tendenze pre e post-vaccino per 14 paesi in tutto il mondo

Gli ultimi dati ufficiali per l’Unione Europea, raramente riconosciuti dai media mainstream, indicano che dalla fine di dicembre 2020 al 22 maggio 2021 :

12.184 morti e 1.196.190 feriti a seguito di iniezioni di quattro sieri sperimentali COVID-19 (Moderna, Pfizer-BionTech; AstraZeneca e Johnson & Johnson’s Janssen). Gli infortuni gravi sono dell’ordine di 604.744 (cioè più del 50% del totale degli infortuni) Il vaccino modificato dal gene mRNA di Pfizer-BioNTech ha provocato il maggior numero di decessi: reazioni totali per il suo vaccino mRNA Tozinameran: 5.961 morti e 452.779 feriti al 22/05/2021

Mentre Pfizer ha il maggior numero di morti e feriti, la Commissione UE ( e i loro lacchè nel MSM) ha in gran parte attribuito la colpa ad AstraZeneca.

Michel Chossudovsky, Global Research, 27 maggio 2021 Due mesi fa abbiamo cercato di allertare le persone sui risultati paradossali dei vaccini COVID-19 pubblicando le curve di mortalità pre e post vaccinazione per Israele e Gran Bretagna, [1] che già mostravano che a queste vaccinazioni seguivano un notevole aumento della contaminazione e della mortalità che durano da 6 a 8 settimane dopo l’inizio della vaccinazione. [2] Da questo periodo le campagne di vaccinazione si sono diffuse in tutto il mondo anche in paesi dove il COVID non era presente. E ovunque sono stati seguiti da un drammatico aumento di nuove infezioni e mortalità per diverse settimane o mesi . [3]

Quanti morti e incidenti gravi ci vorranno per dirigenti, OMS, agenzie sanitarie FDA, EMA tra gli altri, per guardare i risultati provati di questa pseudo-vaccinazione sperimentale nel mondo reale e ricavarne i risultati?

Promemoria dei fatti provati pubblicati dall’OMS

Presentiamo di seguito le curve epidemiche dei paesi più vaccinati così come pubblicate dall’OMS (con i nostri commenti in rosso).

ASIA

In Nepal, un paese di 28 milioni di abitanti

La campagna di vaccinazione, utilizzando il vaccino cinese e l’indiano AstraZeneca, è iniziata a fine gennaio 2021. Fino a quel momento, dopo dieci mesi di epidemia, il Paese aveva 270.092 casi confermati e 2.017 decessi, e la media giornaliera di nuovi casi ammontava a a 350.

Quattro mesi dopo l’inizio della vaccinazione, l’epidemia è esplosa con una media attuale di 8.000 nuovi casi al giorno. Al 22 maggio, il Nepal aveva 497.052 casi confermati (+ 90%) e 6.024 decessi (+ 200%).

In Thailandia, un paese di 70 milioni di abitanti

La campagna di vaccinazione con il vaccino cinese è iniziata nella prima settimana di marzo. Finora, dall’inizio dell’epidemia, il Paese aveva registrato solo 25.000 contagiati e 83 decessi attribuiti a COVID-19.

Dall’inizio della vaccinazione, in 2 mesi, il numero dei contagi registrati si è moltiplicato per 5 (123.066 il 22 maggio) e quello dei decessi per 9 (735 il 22 maggio).

In Cambogia, un paese di 27 milioni di abitanti

In Mongolia, paese di 3,3 milioni di abitanti

SUD AMERICA

In Colombia, un paese di 50 milioni di abitanti

Un paese gravemente colpito dalla malattia, l’epidemia ha iniziato a diminuire drasticamente fino all’inizio della campagna di vaccinazione il 18 febbraio 2021.

Da allora il numero di contagi giornalieri è quadruplicato e la mortalità giornaliera si è moltiplicata per 3 .

Cile, paese di 18 milioni di abitanti

La vaccinazione è iniziata il 24 dicembre e un totale di quasi 17,1 milioni di dosi del vaccino sono state somministrate a meno di 20 milioni di persone. Ma nonostante il più alto tasso di copertura vaccinale in Sud America e i rigidi confinamenti, il numero di infezioni giornaliere e il numero di decessi rimangono vicini al triplo rispetto a prima dell’inizio della campagna vaccinale.

In Brasile, paese di 217 milioni di abitanti

La vaccinazione è iniziata il 18 gennaio quando la mortalità settimanale si è stabilizzata intorno ai 7.000

MEDIO ORIENTE

Negli Emirati Arabi Uniti, un paese di 10,5 milioni di abitanti

In Kuwait, Paese di 4,2 milioni di abitanti

EUROPA

In Ungheria, paese di 9,8 milioni di abitanti

La campagna vaccinale, iniziata a fine febbraio, è stata seguita da un forte aumento delle contaminazioni settimanali, passate da 25.576 del 25 febbraio a 62.265 del mese successivo, per poi tornare gradualmente al livello pre-vaccinale.

In due mesi e mezzo l’Ungheria ha raddoppiato il numero di contagi registrati (da 400.000 a 800.000) e di decessi (da 14.000 a 29.000) raggiunti dopo 11 mesi di epidemia.

In Romania, un paese di 20 milioni di abitanti

La campagna di vaccinazione è iniziata alla fine di dicembre in un momento in cui l’epidemia stava diminuendo e, secondo i dati ufficiali del 4 maggio 2021, Bucarest ha il più alto tasso di vaccinazione nel paese con il 31,2% della sua popolazione ammissibile vaccinata. Ma poco dopo l’inizio della vaccinazione, il numero di infezioni giornaliere e la mortalità sono aumentate. Prima dell’inizio della vaccinazione, e dopo dieci mesi dall’epidemia, la Romania aveva 618.000 contagiati e 15.000 morti. Dopo cinque mesi dalla vaccinazione conta il doppio.

Monaco, paese di 38.000 abitanti

Ha avuto solo 3 decessi prima della vaccinazione e 32 dall’inizio della vaccinazione.

Gibilterra, 34.000 abitanti

La vaccinazione dell’intera popolazione è stata seguita da un aumento dell’800% della mortalità (da 10 a 94).

Cosa si può dedurre dai dati ufficiali?

Le vittorie di Pirro israeliana e britannica [4]

I sostenitori della vaccinazione affermano che le vaccinazioni in Israele e in Gran Bretagna hanno avuto successo, poiché le attuali contaminazioni quotidiane e la mortalità sono basse. Ma questi apparenti successi corrispondono in realtà alla scomparsa di gran parte delle persone a rischio (la “raccolta ”) ottenuta con la vaccinazione e alla regressione spontanea della malattia osservata anche nei paesi con scarsa vaccinazione.

Vaccino “raccolta”

In Israele e in Gran Bretagna, la mortalità attribuita a COVID è aumentata bruscamente per 4-6 settimane, eguagliando tutti i decessi nel 2020. La curva di mortalità COVID per vaccinazione in Israele è dimostrativa.

Il “raccolto” di 1.404 persone a gennaio e altre 949 a febbraio, l’equivalente di un anno intero di mortalità COVID senza vaccino (l’anno 2020) ha ridotto drasticamente il numero di israeliani a rischio , determinando di fatto probabilmente una diminuzione del rischio apparente di mortalità nel prossimo anno , in questa fascia di età. Nel novembre 2020, i dati del Ministero della Salute israeliano hanno rivelato che Israele aveva rilevato 400 casi di coronavirus nei bambini di età inferiore ai due anni. Nel febbraio 2021, quel numero è aumentato a 5.800. La stessa “raccolta ” è stata osservata in Gran Bretagna. Poiché il COVID-19 minaccia solo una piccola parte della popolazione (gli anziani con comorbilità), la scomparsa perivaccinale di gran parte di questa popolazione a rischio (tanto quanto i decessi dell’anno 2020) riduce matematicamente la mortalità osservata , a almeno transitoriamente.

Dalla campagna di vaccinazione britannica, la mortalità media per milione di abitanti in Gran Bretagna (934 per milione) è più del doppio di quella dei Paesi Bassi (411 per milione).

La regressione naturale dell’epidemia

La regressione naturale del COVID-19 spiega anche il calo della mortalità, come mostrato nel confronto tra la Gran Bretagna altamente vaccinata e i Paesi Bassi, molto poco vaccinati.

Le curve di mortalità per milione di abitanti seguono la stessa temporalità in questi due paesi vicini. Quella del Regno Unito soffre di un picco peri-vaccinale molto più elevato, l’attuale mortalità nei Paesi Bassi è leggermente superiore.

L’attuale vaccinazione, acceleratore dell’epidemia e della mortalità?

L’esame dei principali paesi che hanno adottato la vaccinazione ampia mostra che nelle popolazioni reali la vaccinazione generalizzata si comporta più come un acceleratore dell’epidemia e della mortalità che come una prevenzione della stessa. [5]

In tutti i paesi altamente vaccinati, la mortalità registrata nei due mesi successivi alla vaccinazione è pari o superiore a quella di TUTTO IL 2020.

Mancanza di solidi dati sperimentali

I test di questi vaccini sono stati insufficienti, senza senno di poi, perché sono in corso. I primi risultati sono promessi per l’inizio del 2023. Nessuno di loro ha segnalato la possibilità di un possibile aumento della contaminazione e della mortalità, che fortunatamente appaiono transitorie. Non sono molto informative sugli effetti collaterali più o meno gravi, come la frequenza di incidenti vascolari precoci nei giorni successivi alla vaccinazione, o il moltiplicarsi di aborti e disturbi mestruali nelle donne, o la possibilità di ulteriori effetti collaterali nel mezzo e a lungo termine.

Moratoria essenziale

Il totalitarismo, la censura sistematica e la persecuzione degli oppositori e la soppressione delle libertà fondamentali nella scienza, nella medicina e nell’economia portano solo a catastrofi più o meno a lungo termine, anche per i responsabili. È giunto il momento di tornare ai fatti provati e al loro esame critico. In tutti i paesi, le vaccinazioni sperimentali sono state seguite da un aumento della contaminazione e della mortalità attribuita a COVID-19 e dalla comparsa di mutanti.

Fino a quando il fenomeno non sarà chiarito, è essenziale e urgente una moratoria sui vaccini COVID.

