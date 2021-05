i-siti-web-del-governo-belga-sono-andati-offline-per-colpa-di-un-cyberattacco

Un attacco DDoS ha mandato in tilt la rete internet e i siti del governo belga per un’intera giornata. E anche il sito per la prenotazione dei vaccini è stato non raggiungibile

Il parlamento federale belga (foto: Wikipedia)

Martedì 4 maggio un massiccio attacco DDoS (Distributed Denial of Service) ha colpito i siti web del governo belga mandando offline la maggior parte della rete It e colpendo anche alcuni sistemi interni. Un attacco DDoS prevede un sovraccarico dei siti colpiti in modo che il sistema informatico esaurisca le sue risorse e collassi. Un paragone figurativo può essere quello di una folla di persone che cerca di entrare in uno stadio passando attraverso un unico tornello funzionante: la calca delle persone che premono per entrare manderà in tilt il tornello, impedendo gli accessi allo stadio.

Lo stesso avviene con i siti internet quando degli attori malevoli utilizzano dei bot per simulare gli accessi di utenti a un sito in particolare. In questo caso è successo che gli utenti che cercavano di accedere ai siti ospitati sulla rete Belnet, non riuscivano a raggiungerli e visualizzavano messaggi d’errore.

Belnet, conosciuta anche come rete nazionale belga per la ricerca e l’istruzione, è un provider internet del Belgio dedicato agli istituti della pubblica istruzione, ai centri di ricerca e istituti scientifici, e ai servizi governativi. Questa rete fornisce servizi web ai ministeri federali e alle organizzazioni internazionali sul territorio belga.

“A causa di un attacco DDoS, alcuni clienti Belnet stanno riscontrando problemi di connettività” si legge sulla pagina del controllo dello stato della rete di Belnet che ha fornito per tutta la durata dell’interruzione di servizio degli aggiornamenti sull’evolversi della situazione. L’attacco è stato mitigato in tarda serata di martedì con il team di Belnet che informava gli utenti che la situazione si era stabilizzata ma che l’allera attacchi rimaneva alta.

Tra i siti colpiti dall’attacco c’era anche il portale di prenotazione per il vaccino contro Covid-19 che è rimasto offline per l’intera giornata. Le autorità belga anno avviato le indagini riguardo all’accaduto e per il momento non hanno attribuito l’attacco DDoS a nessun singolo, o gruppo di cybercriminali.