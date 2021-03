i-soliti-ignoti,-concorrente-deve-dare-un-indizio-ma-fa-una-rivelazione-che-ad-amadeus-non-piace-e-lo-blocca:-«ma-di-cosa-parla?»,-cala-il-silenzio-in-studio

I soliti ignoti che va in onda ogni sera nella fascia preserale prima del TG1 è seguito da milioni di telespettatori che non si perdono una puntata, si rilassano e si distraggono guardando uno spettacolo che non impone altro che un’ora di svago.

La gente, che in questo momento di piena pandemia è circondata da problemi e pensieri per nulla piacevoli, riesce sa distarsi con Amadeus, i suoi concorrenti e con gli ospiti famosi che giocano per beneficenza regalando l’eventuale e sperata vincita all’ospedale Spallanzani di Roma.

Il concorrente fa una rivelazione che lascia Amadeus senza parole

Ieri, durante la puntata de I soliti ignoti, un concorrente doveva rivelare un indizio ma , dopo che lo ha detto, Amadeus è rimasto a bocca aperta e gli ha chiesto: «Ma che sta dicendo?».

Vediamo cosa è accaduto.

Innanzitutto, diciamo che l’ospite detective era Uccio De Santis, il comico barese molta amato sopratutto in Puglia nella sua regoione.

Uccio De Santis non è riuscito a vincere ma, quando il concorrente ha rivelato uno degli indizi e cioè: «Il luogo dove lo faccio cambia di volta in volta», Amadeus ha sgranato gli occhi e lo ha fermato chiedendogli: «Di cosa sta parlando? Ci sta rivelando qualcosa della sua vita privata?».

A quel punto, l’ignoto gli ha subito risposto rassicurandolo e gli ha detto: «È inerente al mio lavoro…».

L’altro indizio è stato: «Ho sorpreso tutti quella volta che sono uscito in mutande sulla neve» e allora, Amadeus, ancora più divertito gli ha detto: «Vede però lei ci ritorna, lei esce in mutande sulla neve come hobby».

Amadeus parla di Sanremo

Amadeus ha rilasciato una lunga e bella intervista a FQMagazine e ha parlato ancora di Sanremo e, a proposito degli ascolti ha detto: “Stiamo vivendo una sorta di guerra, le persone hanno problemi economici e di salute, non c’è lavoro, i ragazzi sono a casa, la gente è arrabbiata. Se io sono felice e mi invita a una festa vengo volentieri, se il mio umore non è dei migliori ci sta che dica di no, magari se questa festa dura più giorni passo più avanti…”.

E poi, a propositi della scelta di aver scartato qualche cantante molto famoso: “Per il mio gusto e per la mia visione del Festival le proposte non sono state soddisfacenti. Magari fossero arrivate proposte forti da volti anche più conosciuti. Così non è stato.”