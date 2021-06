I Soliti Ignoti, giocano i Me contro Te ma la frase dello youtuber Luì scatena il web “non ti permettere …”

Nella giornata di ieri sabato 5 giugno 2021, ospiti del programma I soliti ignoti condotto da Amadeus sono stati i Me contro te. Sembrerebbe che una frase pronunciata da Luì, abbia letteralmente fatto arrabbiare tutti i fan che in qualche modo hanno commentato l’accaduto sui social network. Anche lo stesso Amadeus sarebbe rimasto piuttosto sconvolto dalle dichiarazioni di Luì. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Me contro te ospiti ai Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, i Me contro te nella giornata di ieri sono stati ospiti nel programma di Amadeus e la loro partecipazione ha avuto un successo straordinario. Per chi non lo sapesse i due sono una coppia di youtuber siciliani i quali sono diventati nel giro di poco tempo delle vere e proprie Star dei bambini. Si chiamano Luì e Sofì, ma i loro veri nomi in realtà sono Sofia Scalia e Luigi Calagna. Sono nati entrambi a Palermo e rispettivamente il 14 maggio del 1997 e il 6 g dicembre del 1992. In questi anni hanno avuto un successo straordinario e sembra che siano molto seguiti anche dai più piccoli.

La frase di Luì non passa di certo inosservata

Nel corso della loro ospitata nel programma di Amadeus però, sembra che arrivato ad un certo punto Luì abbia pronunciato una frase che non è affatto piaciuta al pubblico di Rai 1 e anche allo stesso Amadeus. Quest’ultimo infatti avrebbe reagito dicendo “Ma che dici?”. Ma cosa ha dichiarato il giovane? Il loro percorso all’interno della puntata è stato sostanzialmente positivo e buono, avendo commesso soltanto due errori. I due sono arrivati al dopo finale con un bottino piuttosto importante, ovvero €147000. È stato però poi alla fine con il parente misterioso che la situazione è diventata piuttosto difficile.

In molti sui social commentano l’uscita del giovane youtuber

Il parente misterioso era in realtà Rebecca, una ragazza di circa 21 anni, la figlia di uno degli ignoti. A quel punto Luì avrebbe detto “Lui ha la bellezza di 52 anni, potrebbe essere il padre“. Amadeus sembra che abbia iniziato a sorridere alle battute delle due Star dei più piccoli, ma poi ad un certo punto la frase pronunciata dal giovane non è di certo passata inosservata. Sui social infatti in molti hanno commentato quanto accaduto. «Ma come la bellezza? Non ci provare!», questo quanto scritto da un utente. Ed ancora “Ma insomma!”, scrive un altro utente. Alla fine la coppia di youtuber ha scelto l’ignoto numero 1 sbagliando perché il parente misterioso era in realtà l’ignoto numero 5, ovvero la mamma della giovane Rebecca.