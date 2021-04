i-soliti-ignoti,-lillo-ospite-e-dopo-l’indagine-il-web-si-rivolta,-bufera-sui-social

Amadeus ogni sera conduce il programma, che non conosce stanchezza, I soliti ignoti che è seguitissimo soprattutto da quando a giocare sono vip che sfidano la serata per vincere una somma importante da dare in beneficenza. Spesso si legge negli occhi del personaggio famoso che non è riuscito nell’intento di raccimolare una somma importante, il senso di colpa per non aver contribuito, economicamente, ad una causa così importante quale quella della beneficenza. Fino a qualche giorno fa la somma che si vinceva veniva devoluta all’ospedale Spallanzani di Roma ora, invece, I soliti Ignoti ha deciso di occuparsi di un’altra causa altrettanto importante e degna di nota, la Fondazione che si occupa dei ragazzi autistici.

Lillo fa l’indagine ma l’esito fa infuriare il popolo del web

Ieri, ospite da Amadeus a I soliti ignoti è andato Lillo che, come tutti i suoi colleghi che lo hanno preceduto, ha giocato per vincere quanto più possibile da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Lillo si è dimostrato molto bravo ed è arrivato al gioco finale con una somma importante, 152mila euro.

Ma poi, quando è stata la volta del gioco del parente misterioso, sia Lillo che il pubblico a casa hanno avuto difficoltà perché una concorrente, Alessia era molto somigliante all’ignoto numero cinque ma anche all’ignoto numero quattro.

Lillo, che in questi giorni è in tv con il programma Lol, chi ride è fuori, che sta piacendo tantissimo e che sta riscuotendo un incredibile successo di pubblico, ha scelto l’ignoto numero cinque e ha detto: «Ha l’ovale del viso identico ad Alessia, scelgo lui» ma la scelta ha detto: «Non è lui mio fratello».

In studio c’è stata tanta delusione e anche da casa in tanti sono rimasti molto male e tutto il disappunto è stato espresso, come al solito, sul web.

Il popolo del web si rivolta contro la trasmissione e a favore di Lillo

Sia in studio che sul web tutti hanno esternato la propria delusione perché la difficoltà che ha dovuto affrontare Lillo è stata notevole. Infatti, sui social hanno scritto: «Era troppo difficile, erano identici tutti e tre», oppure: «Sembravano tre fratelli».

In ogni caso I soliti ignoti è essere un programma seguitissimo e tutti i telespettatori da casa si cimentano nell’indagine che spesso risulta difficoltosa e fuorviante.