I soliti ignoti, Piero Pelù dà una risposta ad Amadeus che lo guarda senza parlare più, il web impazzisce “Pelù è il …»

I soliti ignoti, la trasmissione di Rai 1 che va in onda ogni giorno e dà poi la linea al telegiornale, ogni giorno fa assistere ad uno spettacolo divertente e nuovo. Nonostante la trasmissione abbia la stessa formula da numerosi anni che non è mai cambiata, i personaggi che la popolano riescono a offrire ogni sera una trasmissione diversa. Da quando, poi ci non i personaggi famosi che giocano per provare a devolvere l’eventuale vincita all’ospedale Spallanzani di Roma, c’è un motivo in più per godersi lo spettacolo e, nello stesso tempo, vedere un fine nobile che si realizza.

Ospite a I Soliti ignoti, Piero Pelù che stupisce Amadeus

Ieri, nella puntata del 18 marzo è andato come vip che doveva mettersi alla prova per provare a vincere una somma da dare in beneficenza allo Spallanzani di Roma, Piero Pelù che ha dimostrato di conoscere molto bene la formula del gioco, di sapersi divertire e di divertire.

Piero Pelù ha giocato così bene da riuscire a prendere in giro anche Amadeus che ci è cascato in pieno.

Vediamo cosa è accaduto.

Piero Pelù ha, innanzitutto, pubblicizzato il suo libro autobiografico “Spacca l’infinito“. E poi ha iniziato a giocare.

Pelù, durante l’indagine, ha chiesto un indizio e l’ignota ha risposto: «Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto».

Tutti hanno capito che la sua identità lavorativa era quella di essere la stilista di piatti, ma Piero Pelù ha commentato così questo indizio: «Visto che parla di alici, mare… Pratica kite-surf».

Amadeus, che non credeva alle su orecchie, l’ha ha guardato sgranando gli occhi e poi gli ha detto: «Vuoi confermare?». Pierò Pelù, a quel punto si è rivelato e ha spiegato la battuta che Amadeus non aveva capito e, ridendo, ha detto: «Ovviamente stavo scherzando, è la stilista di piatti». Amadeus, a quel punto è scoppiato a ridere e gli ha detto: «Oddio ci avevo creduto».

IL web si è divertito molti e ha commentato così

Il popolo del web, che segue tantissimo il programma condotto da Amadeus si è particolarmente diverto con il modo di fare di Piero Pelù che è riuscito a prendere in giro il conduttore e si è scatenato sui social scrivendo: «Amadeus ci aveva creduto!» e poi, a favore di Piero Pelù che ha saputo far divertire oltre lo schema classico del programma stesso, ha detto: «Bravo Pelù, si vede che segue il programma», ma anche: «Pelù è stato il detective più bravo».

Purtroppo, Piero Pelù non è riuscito a vincere nulla.