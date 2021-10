i-soliti-ignoti,-simone-montedoro-senza-mezzi-termini:-“voi-qui-create-dei-problemi-…”

Una nuova puntata del programma ‘Soliti ignoti-Il ritorno’ è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre 2021. Il Vip protagonista della serata che si è messo in gioco e ha intrattenuto il pubblico a casa è stato Simone Montedoro ovvero il noto attore italiano particolarmente celebre al pubblico per aver interpretato il capitano Tommasi in Don Matteo. Montedoro e il presentatore del programma ovvero Amadeus hanno dato vita a vari siparietti molto simpatici in grado di strappare diverse risate al pubblico in studio ma anche a quello a casa.

Simone Montedoro protagonista del programma ‘Soliti ignoti- Il ritorno’

L’attore Simone Montedoro è stato il vip concorrente che nella serata di venerdì 22 ottobre ha giocato e ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 con il programma ‘Soliti ignoti- Il ritorno’. Come ogni puntata anche questa ha avuto inizio con la presentazione da parte di Amadeus degli otto concorrenti ignoti e i relativi mestieri da indovinare. In seguito a tale presentazione ha poi avuto luogo l’ estrazione della Lotteria Italia e ad essere estratto è stato il tagliando della serie C con una vincita di 10.000 euro che ha interessato la città di Bari.

Il gioco portato avanti dall’attore

Il gioco ha avuto inizio con la presentazione del primo ignoto, una donna di nome Rossella di 42 anni la cui professione è stata facilmente indovinabile grazie alla maglietta da lei indossata. Montedoro infatti dopo aver indovinato che la donna nella vita si occupa di allevamento di barboncini toy è riuscito a vincere un premio di 5.000 euro. Per il secondo concorrente ignoto invece ha preferito chiedere gli indizi ed è stato a questo punto che proprio il presentatore gli ha consigliato di guardare anche gli altri ignoti. A tale richiesta l’attore ha risposto semplicemente chiedendo al presentatore di non confonderlo. “Circola questa voce… ma io non capisco”, questa la risposta di Amadeus.

La delusione di Montedoro

Dopo aver sbagliato l’identità del secondo concorrente ignoto il gioco è andato avanti fino a quando al quarto ignoto Montedoro ha mostrato un po’ di incertezza, motivo per il quale ha chiesto l’aiuto di Amadeus. Quest’ultimo però ha preferito non esporsi ed è stato a questo punto che Simone Montedoro lo ha definito crudelio. “C’è perfidia… è Crudelio… emotivamente create dei problemi”, queste di preciso le sue parole. Purtroppo nonostante il gioco portato avanti da Montedoro sia stato altalenante, e quindi con vittorie ma anche perdite, ecco che alla fine l’ex capitano di Don Matteo non è riuscito ad indovinare il parente misterioso perdendo quindi la cifra che era riuscito ad accumulare ovvero 15.000. Una perdita che ha segnato sul suo volto una profonda delusione.