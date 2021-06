i-tanti-pregiudizi-della-stampa-sul-ritrovamento-del-piccolo-nicola-e-sulla-sua-famiglia

I “punti da chiarire”, il “giallo dei sandali”, le immancabili macchie di sangue, i presunti precedenti: perché nelle insinuazioni sul padre e sulla madre del piccolo scomparso e ritrovato nel Mugello si nasconde una critica alle loro scelte di vita

Un’avversione generica, di differente intensità, verso gli stranieri e ciò che è straniero o che viene percepito come tale. Questa è la xenofobia. E questo è il sentimento che si è sprigionato, in larga misura, verso i genitori del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato in un dirupo a pochi chilometri da casa sua nelle campagne dell’Alto Mugello. Dopo quello che, allo stato delle cose, è ritenuto un allontanamento autonomo di 36 ore. Non serve essere stranieri, per scatenare quelle reazioni (anche di parte della stampa): basta essere visti e introiettati come diversi.

I titoli sui “punti da chiarire”, le interviste alla madre sul “giallo dei sandali” che spiega come mai avesse tenuto le scarpine ai piedi del piccolo di 21 mesi quando lo aveva adagiato sul letto matrimoniale nel tardo pomeriggio, quelle al padre che conduce le troupe dei telegiornali a visitare le arnie e spiega come mai abbiano allertato tardi i soccorsi. Risposta: hanno provato a cercarlo per tutta la notte, da soli, nei campi adiacenti al casolare. La Procura dei minori che sta facendo accertamenti sotto l’aspetto civilistico per eventuali azioni a tutela del minore nel caso siano ravvisate situazioni di rischio. E che fa bene a farle, ci mancherebbe, ma che non dovrebbe farle con questo clima intorno.

Ancora: il fratello maggiore che lo scorso anno si sarebbe allontanato di qualche centinaio di metri e sarebbe stato recuperato da un vicino, una sostanziale non notizia ripresa con un’enfasi eccessiva. La capacità del bimbo di percorrere tre chilometri in tutte quelle ore, di rimanere senza mangiare e bere per 36 ore, tutte situazioni considerate plausibili dai medici che lo hanno poi visitato all’ospedale Meyer di Firenze. Addirittura le tracce di sangue (figurarsi se potevano mancare…) che parrebbero ora essere “secche” e dunque non collegate a eventi recenti, nei pressi della porta di casa. Dal ritrovamento del bambino, dovuto a una miracolosa coincidenza che ha visto protagonista un giornalista della Rai, si sono insomma scatenate 48 ore di fuoco di fila. Che nel complesso hanno da subito assunto il sapore della diffidenza, della sfiducia e della violenza nei confronti di queste persone che hanno scelto l’autoconsumo, vivono senza allaccio alla rete elettrica ma con un piccolo impianto fotovoltaico, si fanno tutto in casa e guadagnano con i prodotti della terra e poco altro.

Si è dunque sottolineato che vivono “senza luce e tv” e sono “vicini alla comunità hippie”, qualsiasi cosa voglia dire, e riferendosi evidentemente all’ecovillaggio di Campanara, una delle decine di insediamenti in cui, si legge dalla Nazione quasi con toni da cinegiornale, “tra rose profumatissime e frutti di bosco, si mangia biologico e ci si dedica alla raccolta dei prodotti dell’orto o alla realizzazione di manufatti artigianali. I bambini possono divertirsi su altalene fatte a mano. Si offre ospitalità in tende indiane attrezzate, i teepe”. E giù l’elenco delle altre località di questo tipo: dal popolo degli elfi a Sambuca Pistoiese agli ecovillaggi come quelli di Cantagallo o Piteccio (“Nelle case del borgo, nelle due capanne di paglia e nella yurta vivono otto persone e un ragazzo profugo del Ghana” scrive ancora la Nazione) fino a Gerfalco, Nusenna, Sovicille. Un ritratto della Toscana un po’ naïf, alternativa e da guardare con paternalismo e sospetto. A confezionare il pregiudizio c’è infine il presunto pentimento per questa vita che evidentemente l’opinione pubblica ritiene estrema, inadeguata a un bambino, pericolosa: “Pensiamo di cambiare vita” titola il Messaggero, virgolettando una frase del padre Leonardo che in realtà suona diversa (“Forse possiamo anche modificare qualcosa nella nostra vita”).

“Forse qui ci sono due genitori maldestri, forse con dei limiti, forse superficiali, ma non penso che al momento meritino più ombre addosso di quelle che hanno avvolto il piccolo Nicola nella sua lunga notte nel bosco” ha scritto Selvaggia Lucarelli in un post su Instagram del tutto condivisibile, in cui parla del popolo dei virologi improvvisamente riconvertitosi in un’orda di investigatori privati a distanza. C’è però da fare un passo in più, che è appunto quello della difficoltà ad accettare una vita diversa, alternativa, difficile. Com’è possibile che qualcuno rifiuti l’energia elettrica, la tv, internet, lo shopping, l’arricchimento? Dev’esserci qualcosa dietro, questo il ragionamento istintivo, e quel bambino non sta bene in mano a quei diversi. E invece dietro probabilmente non c’è nulla di più di un’esistenza senz’altro fondamentalista, complessa da accettare per la stragrande maggioranza delle persone, fuori dal mondo con tinte in parte grottesche ma su cui, fintanto che soddisfa ogni esigenza dei piccoli, nessuno ha il diritto di giudicare. Né, peggio, di condannare.