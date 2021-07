i-vaccini-preferiscono-le-donne!

Questi sieri, spacciati per vaccini, prediligono causare danni gravi nelle donne con una media del 70%. Molte donne hanno avuto aborti spontanei, hanno iniziato a sanguinare copiosamente come segnalato dai dati, riportati dall’Agenzia Regolatrice del farmaco e della salute in Inghilterra, che mostrano un aumento del 3016% del numero di donne che, durante la gravidanza, ha perso il bambino a causa del vaccino contro il Covid. Le donne incinte a cui è somministrata vaccinazione covid durante il primo o secondo trimestre, subiscono un tasso di aborto spontaneo dell’82%, uccidendo 4 bambini (non nati) su 5.

FONTI PRESENTI NEL VIDEO:

Studio su aborti spontaneo pari a 82% : PUBMED e The New England Journal of Medicine

Inghilterra MHRA aborti +3016%

Sito Clinical Trials e requisiti di esclusioen dalla sperimentazione: PFIZER

Sito EPICENTRO ITALIA

DATI EFFETTI COLLATERALI GRAVI

MODERNA

PFIZER:

Astrazeneca:

Janssen

Documento su vaccini e fertilità pdf su sito WHO (Organizzazione Mondiale Sanità)

Giuramento del PRIMO MINISTRO ITALIANO

Il modo migliore per assicurarti di vedere i nostri articoli è iscriverti alla mailing list sul sito Web, riceverai una notifica via email ogni qualvolta pubblicheremo un articolo. Se ti è piaciuto questo pezzo, per favore considera di condividerlo, seguirci sul tuo Social preferito tra Facebook , Twitter , Instagram, MeWe, Gab, Linkedin (basta cercare “Database Italia”) o su Telegram (Il nostro preferito) oppure sostenendoci con una donazione su Patreon o seguendo le modalità indicate nella pagina “Donazioni” Tutti, hanno il mio permesso per ripubblicare, utilizzare o tradurre qualsiasi parte dei nostri lavori (citazione gradita) in qualsiasi modo a loro piaccia gratuitamente. Davide Donateo – Fondatore e direttore di Database Italia.