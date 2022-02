i-vantaggi-dei-prodotti-compostabili,-in-sostituzione-alla-plastica-monouso

L’entrata in vigore del decreto legislativo che mette al bando la plastica monouso, potrebbe aver fatto storcere il naso agli amanti dei picnic o di tutti quegli eventi in cui il gran numero di invitati rende piatti, bicchieri, posate di plastica un’alternativa pratica e veloce alle stoviglie lavabili.

Ma anche i materiali compostabili hanno diversi vantaggi. Per comprenderli fino in fondo e accogliere di buon grado il nuovo decreto, è bene conoscere le caratteristiche di questi materiali e del loro processo di smaltimento. Innanzitutto, che cosa si intende per compostaggio?

Si tratta di un sistema di smaltimento che consiste nella trasformazione di rifiuti organici in fertilizzanti (per ulteriori approfondimenti rimandiamo a questo video, che illustra in modo chiaro e semplice come funziona un impianto di compostaggio).

La norma europea che definisce i requisiti che gli imballaggi devono possedere per poter essere recuperabili è la EN 13432, mentre la UNI EN 13432 | 2002 è la norma tecnica italiana che si armonizza con quelle europee e definisce in particolare i requisiti che gli imballaggi devono possedere per poter essere recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.

Infatti, l’imballaggio compostabile si distingue per tre caratteristiche principali: è costituito da materiali di origine organica; può essere trasformato in nuova risorsa tramite il processo di compostaggio, riducendo quanto più possibile l’impatto sull’ambiente; è un materiale biodegradabile che durante il processo di smaltimento si decompone completamente, producendo anidride carbonica, biomassa e acqua.

Tali proprietà attribuiscono ai materiali compostabili molteplici benefici ambientali, che li rendono utili a far muovere la ruota dell’economia circolare:

1. Gli imballaggi compostabili contribuiscono a limitare lo scarto alimentare che finisce in discarica

Lo scarto organico che finisce nelle discariche rappresenta una grande fonte di metano, il più nocivo tra i gas serra.

L’utilizzo di soluzioni compostabili permette di recuperare più facilmente i residui alimentari, che non necessitano di essere smaltiti in discarica e, al tempo stesso, apportano un maggior contributo organico all’impianto di compostaggio. Ne sono un esempio concreto le capsule del caffè, che anche dopo il loro utilizzo contengono un quantitativo di prodotto che rischia di essere sprecato se buttato nell’indifferenziato. Invece, quando la frazione umida della raccolta differenziata arriva all’impianto di compostaggio, si trasforma in una nuova risorsa, il compost, un fertilizzante naturale che aiuta la rigenerazione del suolo.

2. I materiali compostabili contribuiscono alla produzione di compost di qualità

Non si tratta solo di ridurre lo spreco, ma anche di valorizzarlo.

I costituenti bio-based dell’imballaggio compostabile rilasciano componenti organici arricchendo il compost con un’ulteriore fonte di carbonio e fungono da strutturante per il cumulo di compost. I materiali strutturanti forniscono porosità e struttura alla miscela sottoposta a compostaggio, in modo da permettere la circolazione dell’aria e quindi dell’ossigeno, facendo così respirare il cumulo di compost, che in questo modo si processa in modo più efficiente.

3. Il packaging compostabile riduce la contaminazione plastica nella raccolta differenziata dell’umido

Utilizzare imballaggi compostabili riduce in modo significativo la quantità di plastica che troppo spesso finisce nei nostri sacchetti dell’umido.

Come fa notare itscompostable.com, “le conseguenze della contaminazioni sono duplici: la qualità del compost si riduce; e i costi di processo aumentano, perché il compostatore deve effettuare ispezioni e separazioni. E ogni volta che un frammento di plastica viene rimosso, questo trascina con sé anche una parte di scarto alimentare, che sarà destinato alla discarica”.

4. Il packaging compostabile è facile da differenziare

Gli imballaggi compostabili consentono ai consumatori di deporre i rifiuti alimentari direttamente nell’umido, insieme al loro involucro.

Si tratta di una soluzione particolarmente vantaggiosa che permette di recuperare avanzi e involucri non solo a casa propria, ma anche in spazi pubblici o nell’ambito della ristorazione d’asporto, dove il packaging può essere molto sporco di cibo.

5. Il packaging compostabile rappresenta una validissima alternativa agli imballaggi non riciclabili

l packaging compostabili possono essere dei forti alleati nel raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 fissati dall’Unione Europea, andando a sostituire imballaggi come quelli che utilizzano un mix di materiali diversi e non separabili, che sono particolarmente difficili da riciclare.

Quindi nel concreto quali possono essere delle valide alternative alla plastica monouso (che comunque resterà sugli scaffali dei supermercati fino ad esarumento scorte?)

In questo articolo Repubblica ne propone alcune come piatti e vassoi realzzati con la bagassa, un residuo di estrazione proveniente dalla lavorazione per frantumazione e spremitura della canna da zucchero, o ricavati da foglie di palma e crusca di fruemento; posate in betulla e cannucce di bambù.

