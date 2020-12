i-viaggi-di-lusso-sono-il-nuovo-desiderio-del-2021

Per tutto il 2020 la pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo ci ha costretto a fare brevi o non viaggiare affatto. Ecco che allora, tra le tendenze per l’anno 2021 sta arrivando la voglia di lasciarsi andare a viaggi di lusso, dotati di ogni comodità per farsi coccolare e riprendersi da tutto il tempo perso.

Sia chiaro, quando è stato possibile muoversi, soprattutto in Italia, i viaggiatori hanno iniziato ad esplorare luoghi vicini e poco conosciuti, come piccoli comuni e borghi, località situate in luoghi poco affollati oppure immersi nella natura. E questa è stata un’esperienza di certo importante che ha arricchito il bagaglio culturale di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di mettersi in moto verso luoghi ancora inesplorati.

Con l’arrivo dell’anno nuovo, però, e la notizia del vaccino sempre più imminente, i globetrotter di tutto il mondo ora hanno un solo desiderio: concedersi un’esperienza nuova e diversa dalle solite vacanze, magari in luoghi più costosi, per viaggi più lunghi e complessi. Del resto ormai tutto il mondo degli hotel (e non solo) si è già organizzato anche sul fronte smart working e quindi chi vorrà concedersi una vacanza più lunga conciliando il tutto con il lavoro potrà farlo, sia in una camera d’albergo che sulla spiaggia, in un magico resort alle Maldive, per esempio.

Questo, secondo le ultime fonti trasmesse dalle agenzie di viaggio di tutto il mondo tra cui le agenzie dedicate ai viaggi di lusso Virtuoso e Ovation Travel Group, è un trend che farà tendenza già nella primavera 2021 e proseguirà anche per l’estate. I dati, infatti, confermano le prenotazioni in luoghi bellissimi dotati di ogni comfort, spesa possibile anche grazie al forte risparmio dovuto all’impossibilità di muoversi nel 2020.

Sempre secondo i dati, questa volta però a cura dell’osservatorio di Iltm – International Luxury Travel Market, a concedersi queste vacanze di lusso saranno i Millennial, ovvero la generazione dei neoquarantenni che meno ha subito la paura del Covid-19 e che ha vissuto sulla propria pelle già diverse crisi, sia economiche che geopolitiche.

Non solo prenotazioni negli hotel. C’è da dire che moltissimi turisti stanno prenotando pacchetti a 5 stelle anche su crociere, soprattutto verso splendidi atolli e magnifici resort dei Caraibi. La voglia di viaggiare, del resto, è fortissima e il turismo potrà partire proprio da qui, diversificando i propri servizi per offrire una piacevole esperienza che si potrà ricordare per molto tempo.