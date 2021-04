I vincitori dei Razzie 2021, gli Oscar dei film più brutti dell’anno

Come da tradizione, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i premi ai titoli peggiori: da Music di Sia al documentario pro-Trump Absolute Proof passando per la figuraccia di Rudy Giuliani in Borat 2

Se la scorsa notte a Los Angeles sono stati assegnati gli Oscar 2021, con la celebrazione dei migliori film (in particolare, Nomadland, The Father e Una donna promettente), la sera prima nella stessa città si è svolta una cerimonia di tutt’altro tenore: come da tradizione, infatti, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i Razzie Awards 2021, i premi cioè ai titoli più brutti dell’anno appena passato. Con tre vittorie il più bistrattato è stato Music, il musical sull’autismo (molto criticato) che ha visto trionfare – in negativo s’intende – la regista Sia e le attrici Kate Hudson e Maddie Ziegler.

Ad eccellere nella categoria Peggior film è stato, però, Absolute Proof, il documentario di denuncia finanziato dal Ceo della MyPillow Mike Lindell (a sua volta premiato come Peggior attore protagonista), nel quale si sostiene che le ultime elezioni presidenziali Usa sono state truccate da un cyberattacco cinese. Il crollo dell’era trumpiana è stato sottolineato anche della duplice vittoria di Rudy Giuliani: Peggior attore non protagonista e Peggior combo (con la zip dei suoi pantaloni) per la scena che l’ha visto ritratto in Borat 2. Infine, una piccola soddisfazione anche per l’Italia: il soft porno 365 giorni con Michele Morrone (anche se in realtà, a essere precisi, si tratta di una produzione polacca) si è portato a casa il Razzie per la Peggior sceneggiatura.

Ecco tutti i vincitori:

Peggior film

365 giorni

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peggior attore

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 giorni

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – La Missy sbagliata

Peggior attrice

Anne Hathaway – Il suo ultimo desiderio e Le Streghe

Katie Holmes – The Boy 2: La maledizione di Brahms e The Secret: La forza di sognare

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – La Missy sbagliata

Anna-Maria Sieklucka – 365 giorni

Peggior attrice non protagonista

Glenn Close – Elegia americana

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peggior attore non protagonista

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat: Seguito di film cinema

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill e Survive the Night

Peggior combo sullo schermo

Rudy Giuliani e la zip dei suoi pantaloni – Borat: Seguito di film cinema

Robert Downey Jr. e il suo accento scozzese decisamente poco convincente – Dolittle

Harrison Ford e il “cane” in Cgi che sembrava del tutto finto – Il richiamo della foresta

Lauren Lapkus e David Spade – La Missy sbagliata

Adam Sandler e la sua gracchiante voce da sempliciotto – Hubie Halloween

Peggior regista

Charles Band – Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – 365 giorni

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Elegia americana

Sia – Music

Peggior sceneggiatura

365 giorni

Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia americana

Peggior remake, sequel o copia

365 giorni (remake/copia polacco di 50 sfumature di grigio)

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween (remake/copia di Ernest e una spaventosa eredità)

Wonder Woman 1984