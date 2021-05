iannone-stizzito-smentisce-cecilia-rodriguez:-precisazione-sulla-salemi

Andrea Iannone sembra non aver preso bene le dichiarazioni fatte da Cecilia Rodriguez nel corso della puntata di ieri de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi. Arriva, infatti, da parte sua una risposta pubblica, in cui aggiunge il tag della sua ex cognata, non lasciando spazio al dubbio. Le affermazioni di Cecilia, riguardanti Giulia Salemi, hanno già fatto discutere sui social nella serata di ieri e ora anche Iannone reagisce. Scendendo nel dettaglio, Zorzi ha chiesto alla Rodriguez se è in corso un’amicizia tra lei e la Salemi. Le due si sono incontrate nello studio dell’Isola dei Famosi per sostenere rispettivamente Ignazio Moser e Fariba Tehrani. Sono apparse complici e sui social ha iniziato anche a girare un loro selfie.

Pertanto, la domanda di Tommaso sorge spontanea. A questo punto, Cecilia ha precisato di non avere un’amicizia con Giulia e ha raccontato alcune vicende del passato. In particolare, ha fatto sapere che la Salemi si sarebbe frequentata con suo fratello Jeremias e si sarebbe sentita anche con Iannone. Oltre ciò, Cecilia non può non ricordare il fatto che la Salemi ha avuto una relazione con Francesco Monte, suo ex fidanzato. Con tali affermazioni, la Rodriguez sembra voler far intendere che Giulia non ha avuto un comportamento da amica nei suoi confronti. Per tale motivo, la definisce semplicemente una collega.

Il fatto che Giulia si sia sentita con Iannone non è una notizia che arriva in modo improvviso. Infatti, già in passato Fariba aveva rivelato che sua figlia aveva avuto dei contatti con Andrea. Ed ecco che quest’ultimo, dopo aver reagito ai gossip che lo vedono fidanzato, scrive un messaggio diretto esplicitamente alla Rodriguez.

“Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare li e il suo fidanzato a bere un buon caffè”

Detto ciò, conclude questo suo messaggio, condiviso sulle Stories di Instagram, scrivendo: “Parlare tanto per“. In questo modo, ha smentito le dichiarazioni fatte da Cecilia a Il Punto Z e il suo tono fa comprendere che è abbastanza infastidito. Non solo, ha colto questa occasione per fare un invito a Giulia e Pierpaolo Pretelli. Un intervento su Instagram, quello di Iannone, inaspettato. Ancora da parte di Cecilia non è arrivata una risposta.