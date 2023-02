Ibama apreende mercúrio, duas toneladas de cassiterita e destrói mais garimpos ilegais na Terra Yanomami

Fiscais estiveram na região do Xintei, onde há forte presença de garimpeiros e uma das regiões mais destruídas no território.

Acampamentos de garimpeiros foram destruídos pelo Ibama em mais um dia de operação contra a ação de criminosos dentro da Terra Yanomami, nessa sexta-feira (24). Desta vez, fiscais inutilizaram estruturas usadas para extração de cassiterira e ouro.

Deflagrada na região do Xitei, onde há forte presença de invasores e uma das áreas mais devastadas no território, a ação apreendeu cerca de 254 gramas de mercúrio, munições calibre 20 e quatro celulares em acampamentos de garimpeiros.

Além disso, foram apreendidas duas toneladas de cassiterita – principal minério do estanho, a tonelada custa cerca de R$ 144 mil no mercado internacional, o que atrai cada vez mais a cobiça de garimpeiros. Nesta região, o escoamento do minério é feito por helicópteros e aviões clandestinos.

Coordenada pelo Grupo Especial de Fiscalização (GEF) do Ibama, a operação no território Yanomami é e executada com o apoio do Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal e de servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Durante a fiscalização, agentes foram abordados por indígenas em busca de tratamento médico. A Funai já foi acionada e está organizando ação para assistência médica na região.

Fiscais que atuam na operação dentro do território tem na base de fiscalização montada na comunidade Palimiú, onde foi instalado um cabo de aço no rio Uraricoera para impedir o acesso fluvial dos invasores para dentro da Terra Yanomami, e identificar os que deixam o território.

“Os garimpeiros estão sendo qualificados e está sendo realizada busca pessoal e revista das embarcações para evitar a saída de ouro, cassiterita e armas de fogo. Na manhã de hoje [sábado] já foram qualificados 47 garimpeiros e revistadas quatro embarcações”, explicou o coordenador do GEF-Ibama, Felipe Finger.

A instalação do cabo de aço no rio faz parte da ofensiva contra os invasores iniciada no dia 6 de fevereiro, quando foi deflagrada a operação para retomar o controle da Terra Yanomami.

Na última quinta-feira (23), garimpeiros furaram o bloqueio e atiraram contra agentes do Ibama. Os ficais revidaram e um dos invasores foi baleado. Ele foi encontrado pela Polícia Federal em um hospital da capital e acabou preso.

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

Desde que começou a movimentação de repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, garimpeiros começaram a fugir do território. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam no território Yanomami, onde vivem cerca de 30 mil indígenas. A meta é retirar todos os invasores e identificar os financiadores da atividade ilegal que causa destruição sem precedentes ao meio ambiente e à vida dos Yanomami.

