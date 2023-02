Ibama cria sala de Situação de Controle para combater garimpo ilegal em terra Yanomami

Na última semana, governo federal pôs em prática uma série de medidas para proteção do território indígena e combate à mineração ilegal. Garimpo ilegal próximo a área de aldeia Yanomami em Roraima. Foto de abril de 2016

Bruno Kelly/Reuters

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) criou nesta quinta-feira (2) uma Sala de Situação de Controle para combater o garimpo ilegal no território Yanomami, em Roraima. A resolução tem validade de 180 dias, prorrogáveis.

Essa é a terceira medida adotada pelo governo na última semana para proteção da área e dos indígenas.

O coordenador da Sala de Situação ainda não foi escolhido. A Dipro (Diretoria de Proteção Ambiental) é a responsável pela nomeação. O órgão, sob o guarda-chuva do Ibama, coordena, controla e executa as ações federais de fiscalização e emergências ambientais.

Uma série de medidas para combate ao garimpo e proteção dos indígenas Yanomami foram postas em prática na última semana.

Na terça, o governo federal autorizou a Aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre a Terra Indígena Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Nesta quinta, o Comando da Aeronáutica publicou as regras para que uma aeronave que sobrevoe o território Yanomami seja considerada suspeita de atos ilegais. As regras que determinam quais são as aeronaves suspeitas incluem voar sem plano de voo aprovado e não exibir marcas de nacionalidade e bandeira.

A Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) também agiu para melhor controlar o acesso ao território. Na quarta-feira (1º), o órgão suspendeu a concessão de novas autorizações de acesso à terra indígena Yanomami. A medida também vale até o fim da ESPIN em curso.

A suspensão não afeta nem os profissionais de saúde e de saneamento da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e instituições parceiras da secretaria nem servidores da Funai e outros agentes públicos em missão no território.

Emergência de saúde

A terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O STF (Supremo Tribunal Federal) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

