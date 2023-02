Ibama queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami; VÍDEO

Fiscais atuam para destruir toda estrutura usada pelos garimpeiros e também para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente. Ibama queima helicóptero, avião e máquinas de garimpeiros na Terra Yanomami

Fiscais do Ibama destruíram mais um helicóptero, um avião e maquinários usados por garimpeiros ilegais para extrair clandestinamente minérios das Terra Indígena Yanomami. Novas imagens da operação que visa retomar o controle do território foram divulgadas na noite dessa sexta-feira (10) (assista acima).

Com a presença de fiscalização dentro da Terra Yanomami, os invasores tem fugido pela floresta e rios e deixado para trás os equipamentos usados na destruição meio ambiente. Ao encontrá-los abandonados, os fiscais Ibama os destroem.

Operação do Ibama na Terra Indígena Yanomami

O helicóptero destruído pelos fiscais estava coberto com uma espécie de rede camuflada. Por dentro, a aeronave havia sido modificada para fazer o transporte de insumos aos invasores – foi queimada lá mesmo, onde estava. O mesmo aconteceu com um avião de pequeno porte usado na atividade ilegal.

Em outro momento, os fiscais explodiram uma draga – maquinário que, com uma mangueira, suga o fundo do rio em busca de ouro, processo devastador e que se usa o mercúrio para separar o minério de outros sedimentos.

Materiais usados na logística do garimpo ilegal foram queimados

Além disso, foram destruídos uma escavadeira e acampamentos montados dentro da Terra Yanomami. Fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território desde o dia 7 de fevereiro.

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

A ação faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Desde que começou a movimentação de repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, garimpeiros começaram a fugir do território. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam no território Yanomami, habitado por cerca de 30 mil indígenas.

Cassiteria apreendida pelo Ibama

