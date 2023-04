Ibama sofre terceiro ataque a tiros durante fiscalização contra garimpeiros na Terra Yanomami

Criminosos atiram contra fiscais e atingiu o helicóptero do Ibama. Ministério do Meio Ambiente solicitou ao Ministério da Justiça reforço da segurança na região, onde agentes atuam desde o dia 6 de fevereiro contra garimpeiros ilegais. Helicópteros do Ibama em operação contra garimpeiros na Terra Yanomami

Fiscais do Ibama e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sofreram o terceiro ataque a tiros de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Eles estavam em um helicóptero atingido por um disparo. Ninguém ficou ferido. A informação foi divulgada ao g1 neste sábado (1º).

No momento do terceiro ataque, registrado na terça-feira (28), os agentes apreendiam equipamentos e identificavam garimpeiros no entorno do rio Couto de Magalhães, região de Alto Alegre, ao Norte do estado. O helicóptero foi periciado pela Polícia Federal na quinta-feira (30), em Boa Vista.

O atentado não impediu que os fiscais desativassem o garimpo, informou o Ibama. Foram destruídos oito motores, dois geradores de energia e 29 instalações, entre acampamentos e estruturas de suporte logístico à atividade ilegal.

Duas semana antes, no dia 14 de março, ocorreu o segundo atentado durante abordagem a garimpeiros na região de Waikás, no Rio Uraricoera. Houve troca de tiros de agentes da fiscalização com criminosos. Ninguém ficou ferido. Dois garimpeiros que operavam motores foram detidos.

O primeiro ataque a tiros ocorre no dia 23 de fevereiro, na base de fiscalização montada na comunidade Palimiú, no rio Uraricoera. Garimpeiros armados furaram o bloqueio e atiraram contra agentes do Ibama. Os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado.

As ações do Ibama serão intensificadas e ampliadas para combater o garimpo ilegal e retirar os invasores do território Yanomami. A PF faz investigação para identificar e responsabilizar os autores dos atentados. O Ministério do Meio Ambiente solicitou ao Ministério da Justiça reforço da segurança na região.

Desde o dia 6 de fevereiro deste ano, o Ibama e outras forças de segurança atuam na Terra Yanomami contra garimpeiros ilegais que atuam no território. A fiscalização ocorre para retomar o controle da região, com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

