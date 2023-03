Ibaté reduziu professores por sala neste ano, diz representante da rede municipal; prefeitura nega

Para professor, diminuição de profissionais é risco ao atendimento das crianças. Na terça (28), bebê foi picada por escorpião e está na UTI. Município diz que convoca aprovados em concurso. Escola Municipal Edith Benini em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté (SP) diminuiu, neste ano, o número de professores por sala nas creches, deixando, ao invés de dois, apenas um profissional em cada classe, segundo o professor Hícaro Costa, membro eleito para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) do município e o Conselho Municipal de Educação.

A Prefeitura de Ibaté nega que o sistema de atendimento aos alunos tenha mudado. “Apenas precisamos fazer uma adequação até que concurso público fosse concluído, a fim de garantir que cada sala tivesse um professor. Com a homologação do concurso, estamos reestruturando o quadro”, informou por meio da assessoria de imprensa.

A gestão municipal informou ainda que, nesta quinta-feira (2) foi publicada a 3ª convocação dos candidatos aprovados no concurso, que foi homologado em 2 de fevereiro.

Riscos

A diminuição de profissionais em sala de aula é um risco ao atendimento das crianças, para o representante dos professores.

Na terça-feira (28), uma bebê de 9 meses foi picada por um escorpião na Escola Municipal Edith Benini, no Jardim Cruzado. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos.

“Existem pequenos acidentes, existem pequenas problemáticas diárias. Como você vai cuidar de um aluno que está com ânsia, vômito, um problema respiratório, você vai atender, quem vai ficar com os outros alunos? Até chamar alguém fora da sala é um problema muito grande”, disse Costa.

Segundo o professor, quando um professor precisa se ausentar da sala de aula, outro profissional da creche precisa assumir a sala até sua volta.

“Como a gente está só com um professor, quando ele precisa dar banho em uma criança, trocar uma fralda, atender uma ocorrência, atender um pai, precisa ficar outro profissional e quem está ficando com os alunos são auxiliares de limpeza, algumas vezes merendeiras, estagiários. Esses profissionais fazem o que podem, mas não tem a formação adequada para cuidar da parte pedagógica e quando eles deixam de fazer a função deles acaba sobrecarregando o próprio serviço”, afirmou.

“Colocando uma professora e uma maternalista não dá. A professora fica sobrecarregada, vai começar a faltar e não vai ter quem assuma a sala. Maternalista não pode assumir sala. Com duas professoras, se uma precisa faltar, afinal são seres humanos e podem adoecer, ter imprevisto, outra assume junto com a maternalista”, disse uma professora que já atuou na rede municipal e preferiu não se identificar.

No dia do acidente com a bebê, a professora estava com atestado médico e não foi trabalhar. Uma maternalista e um servidor geral da creche cuidavam das crianças, segundo a prefeitura.

A recomendação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) é de um professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 1 ano e um professor para cada 15 alunos de 2 a 3 anos.

