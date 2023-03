IBGE abre processo seletivo com vagas para três cidades de Rondônia

Inscrições podem ser feitas até sexta-feira (10) e não será cobrada taxa de inscrição. Função disponível para Rondônia é de agente de pesquisas e mapeamento. IBGE

Divulgação/Hugo de Paula – IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo com oito vagas para Rondônia.

Veja o edital

A função disponível para Rondônia é de ‘agente de pesquisas e mapeamento’, que visita domicílios e estabelecimentos em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado para a coleta de dados visando a realização de pesquisas de natureza estatística.

As vagas são para três cidades, sendo:

3 vagas para Ariquemes;

3 vagas para Porto Velho;

2 vagas para Vilhena.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado. Os contratados terão direito a auxílio alimentação e auxílio transporte.

De acordo com o edital, o salário é de R$ 1.387,50 e o interessado deve ter nível médio de escolaridade.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (10) e não será cobrada taxa de inscrição.

Veja os endereços para inscrições nas três cidades de Rondônia:

Ariquemes – Av. Tancredo Neves, 3715 – St. 05, Ariquemes – RO, 76800-000

Porto Velho – Rua Tenreiro Aranha, 2732 – Centro. CEP – 76801-114

Vilhena – Avenida Major Amarante, 4040 – Centro – 2º Andar

