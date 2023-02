IBGE aponta alta de 6,2% nos pescados, mas comerciantes em Ribeirão Preto devem manter preços na Quaresma

Salmão lidera a alta, com a maior inflação no período de um ano. Peixes mais baratos, como a tilápia e a sardinha, são os mais procurados. Consumo de peixe cresce no período da Quaresma, e preço sobe

A partir desta quarta-feira (22), quando começa o período da Quaresma, muitos cristãos deixam de comer carne vermelha em preparação para a Páscoa. Porém, este ano, os preços dos pescados em geral estão 6,2% mais caros em relação a 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da alta, uma boa notícia é que, na região de Ribeirão Preto, as peixarias já estão prontas para atender a clientela e os comerciantes não pretendem subir os preços durante esse período.

“Nesta questão o consumidor pode ficar mais tranquilo. A gente sabe que a cesta básica ali, o [preço do] carrinho do supermercado já está bastante alto. Mas, em relação aos peixes, a perspectiva é de tranquilidade e manutenção dos preços”, afirma o comerciante Oswaldo Galo.

Clientes compram peixes para o período da quaresma no Mercadão Municipal de Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Os mais procurados

A expectativa é vender 5% a mais do que na Quaresma do ano passado. Os peixes mais procurados são os mais baratos, como a tilápia e a sardinha. Por isso, os estoques já estão sendo reforçados.

Veja abaixo a média dos preços dos mais vendidos durante a quaresma, segundo o IBGE:

Tilápia inteira: R$ 18,99/kg

Sardinha nacional inteira: R$ 18,99/kg

Filé de tilápia fresco: R$ 57,99/kg

Pacu inteiro fresco: R$ 21,99/kg

Salmão inteiro fresco: R$ 62,99/kg

Cavalinha inteira fresca: R$ 17,99/kg

Os preços ainda podem variar de acordo com a região do estado. No Mercadão de Ribeirão Preto, por exemplo, a corvina sai, em média, por R$ 15 o quilo, a tilápia é vendida a R$ 19, e a sardinha a R$ 20.

Quem estiver disposto, pode desembolsar um pouco a mais na merluza, que sai, em média, por R$ 43 o quilo. O investimento maior é no salmão: a inflação do peixe foi de 12% no período de um ano. O quilo sai por, no mínimo, R$ 80; já os filés, ultrapassam os R$ 100.

Cortes de bacalhau à venda em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Preparativos para a Semana Santa

É claro que o bacalhau não pode ficar de fora. Os preços do peixe protagonista do prato tradicional da Semana Santa variam de R$ 73,90 a R$ 209,90 o quilo para pedaços maiores e limpos. Já as lascas saem mais em conta: de R$ 69,90 a R$ 129,90.

“A tendência é o pessoal deixar para o final. E aí a gente tem vários tipos de bacalhau, vários cortes, e tem para todos os bolsos”, garante o comerciante Clayton Ramos.

Aposentado, Issamu Noda se antecipou e já garantiu todos os peixes, até os mais caros. Desembolsou cerca de R$ 500. Mas explica que o salmão e o bacalhau vão ficar para a Semana Santa.

“Aqui está o filé mignon da Quaresma. No dia a dia a gente come o peixe mais barato”, diz.

Embora os comerciantes da região não tenham planos de aumentar os valores, a variação do dólar ainda pode afetar os preços. “O dólar estando estável, o preço fica estável. E a expectativa é que ele fique estável”, afirma o comerciante Ramos.

Mas, caso o aumento aconteça, o jeito, além de pesquisar e se antecipar nas compras, é usar a criatividade. Jair já tem uma saída para garantir o bacalhau na Semana Santa. “Aí a gente aumenta a batata”, diz.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata