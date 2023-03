Ibovespa fecha em alta, com alívio no setor bancário internacional e expectativa pelo arcabouço fiscal

O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 0,85%, aos 99.670 pontos. Sede da B3

Amanda Perobelli/Reuters

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (27), com o setor bancário internacional ainda no radar, mas dividindo atenções com o arcabouço fiscal brasileiro e com a ata do Copom, que deve ser divulgada nesta semana.

O índice avançou 0,85%, aos 99.670 pontos. Veja mais cotações.

Na sexta-feira, o índice teve alta de 0,92%, aos 98.829 pontos. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passou a acumular perdas de 5,01% no mês e de 9,17% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

A semana inicia com atenções voltadas ainda à crise de confiança no setor bancário global, mas que divide atenção com agendas internas do Brasil. Destaque para a possível divulgação do novo arcabouço fiscal brasileiro, agora que a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China foi adiada.

Integrantes do governo tentam remarcar a viagem de Lula para o mês que vem, apurou o blog da Ana Flor. No entanto, em razão da complexidade da agenda – com a previsão de várias reuniões bilaterais e com empresários – a ida da comitiva brasileira para o país asiático pode ocorrer somente em maio.

A viagem de Lula à China estava prevista para este fim de semana. Entretanto, por orientação médica, precisou ser adiada. Em um primeiro momento, o embarque foi transferido de sábado (25) para domingo (26), na expectativa de que o presidente se recuperasse de uma pneumonia. Contudo, após reavaliação, a viagem foi cancelada.

Lula havia adiado também a divulgação do novo arcabouço fiscal, preparado pelo Ministério da Fazenda. Na sexta, antes do cancelamento da viagem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a área técnica do governo já fechou o texto da nova âncora e que as dúvidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a proposta já foram “elucidadas”.

Com isso, segundo Haddad, falta apenas devolver o texto para nova avaliação do presidente e “marcar a data” da apresentação ao público.

“A área técnica fechou. Está tudo em ordem. Agora vamos voltar para o presidente, com as perguntas que ele fez e só marcar a data [de anúncio]”, afirmou Haddad após reunião do conselho político no Alvorada.

“A palavra final é sempre do presidente, até ser anunciado, a palavra final é sempre dele. Ele pode fazer novas perguntas, mas as que foram feitas na reunião de sexta passada já estão elucidadas”, completou.

Também é esperada a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu manter a taxa básica de juros do país em 13,75% ao ano na semana passada. Além de dar mais detalhes sobre a decisão do BC, espera-se a reação de agentes do governo que voltaram a disparar críticas à condução da política monetária.

Entenda os recados do Banco Central sobre o futuro da Selic

Por ora, o boletim Focus desta segunda-feira mostra que economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação deste ano, que passou de 5,95% para 5,93%. Para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro subiu de 4,11% para 4,13% na semana passada. Essa foi a segunda alta seguida do indicador.

Para o crescimento Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, a expectativa do mercado financeiro avançou de 0,88% para 0,9% na última semana. Já para 2024, a previsão de crescimento caiu de 1,47% para 1,40%.

Nos EUA, o First Citizens BancShares Inc informou que irá comprar o Silicon Valley (SVB) e assumir depósitos e empréstimos e outros ativos da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). A First Citizens disse que a transação foi estruturada para preservar sua sólida posição financeira.

Segundo o acordo, a divisão First–Citizens Bank & Trust Company assumirá ativos do SVB de US$ 110 bilhões, depósitos de US$ 56 bilhões e empréstimos de US$ 72 bilhões. “A abordagem prudente de gestão de risco continuará a proteger clientes e acionistas em todos os ciclos econômicos e condições de mercado”, disse o comunicado.

A partir desta segunda, as 17 agências do SVB passarão a operar como uma divisão do First Citizens Bank. A First Citizens tem cerca de US$ 109 bilhões em ativos e depósitos totais de US$ 89,4 bilhões.

Os principais índices de Wall Street abriram em alta depois do acordo de compra, que acalmou os nervos sobre o estresse no setor bancário. O Dow Jones subia 0,12% na abertura, para 32.276,72 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,30%, a 3.982,93 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,38%, para 11.868,54 pontos.

