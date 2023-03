ibovespa-fecha-em-alta,-com-china-e-fiscal-em-foco;-azul-salta-mais-de-45%

O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 0,80%, aos 104.700 pontos. Ibovespa

Pexels

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira (6). Investidores repercutiram o plano de crescimento anunciado pela China e seguem monitorando eventuais sinais sobre os juros nos Estados Unidos. No Brasil, as atenções ficaram nos detalhes da nova regra fiscal que substitui o teto de gastos e no noticiário corporativo.

Ao final do pregão, o Ibovespa avançou 0,80%, aos 104.700 pontos. Veja mais cotações.

Entre os destaques, os papéis da Azul saltaram 46,27% e lideraram os maiores ganhos do Ibovespa, após acordo da empresa com arrendadores de aeronaves que deve permitir que seu fluxo de caixa seja positivo em 2024. Gol veio logo em seguida com um avanço de 24,95%, refletindo a notícia de que a holding Abra fechou o investimento que fará na área brasileira por meio de uma série de operações, incluindo US$ 451 milhões em dinheiro.

Na sexta-feira, o Ibovespa teve alta de 0,52%, aos 103.865 pontos. Com o resultado de hoje, o índice passou a acumular perdas de 4,37% no ano. No mês, tem variação positiva de 0,01%.

O que está mexendo com os mercados?

No exterior, o governo da China anunciou no domingo (5) um plano de retomada na economia com meta de crescimento de 5%, depois de uma desaceleração durante os anos de pandemia. O crescimento no ano passado foi de 3%, um dos ritmos mais fracos desde a década de 1970.

O primeiro-ministro Li Keqiang, principal autoridade econômica, estabeleceu a meta após o fim das políticas de “Covid zero” que mantiveram milhões de pessoas em casa e desencadearam protestos.

“Devemos dar prioridade à recuperação e expansão do consumo”, disse Li em um discurso sobre os planos do governo perante o Congresso Nacional do Povo cerimonial no Grande Salão do Povo no centro de Pequim.

As bolsas de valores da China caíram nesta segunda-feira, já que o anúncio acabou minando expectativas de grandes estímulos econômicos.

O cenário no gigante asiático ainda se refletiu nos preços do minério de ferro no exterior e, consequentemente, também tiveram impacto nas ações de empresas do setor de mineração e siderurgia. Por aqui, os papéis da Vale caíram mais de 3% e figuraram entre as maiores perdas do Ibovespa.

Já no Brasil, o foco dos agentes econômicos está nos detalhes do novo arcabouço fiscal do país, que substituirá o teto de gastos. O Ministério da Fazenda dá sinais de que pretende entregar a proposta antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em busca de mostrar ao órgão a disposição em resolver as contas do país.

Nos próximos dias 21 e 22 de março, o Copom decide o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic. A equipe econômica espera uma sinalização mais positiva por parte do Banco Central, para que possa esperar uma diminuição dos juros do país e ajuda no crescimento.

O governo deve usar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita como referência para despesa na nova regra fiscal, conforme publicou o jornal “O Globo” durante o fim de semana. Conforme o jornal, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer que o novo arcabouço indique que a relação dívida/PIB deve ficar estável, e não, necessariamente, que cairá no curto ou médio prazo.

Entre os indicadores, o boletim Focus desta segunda-feira mostra que os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de crescimento Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 de 0,84% para 0,85%. Foi a terceira alta seguida na estimativa.

Já a estimativa de inflação do mercado financeiro para este ano ficou inalterada em 5,90% na última semana.

LEIA MAIS

Serviços sustentam alta do PIB, com turismo puxando recuperação de atividades arruinadas pela pandemia

Juros elevados já reduziram o PIB do 4º trimestre e complicam 2023, dizem economistas

MÍRIAM LEITÃO: ‘O governo Bolsonaro entregou para o governo Lula já desacelerando’

Initial plugin text

Ufficio Stampa