ibovespa-fecha-em-alta,-impulsionado-por-petrobras-e-bancos

O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 2,22%, aos 106.540 pontos. Ibovespa

Pexels

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira (8), à medida que investidores continuam na expectativa pela divulgação do novo arcabouço fiscal do país, previsto para este mês. No exterior, as atenções continuam voltadas para o cenário de juros nos Estados Unidos.

O Ibovespa encerrou a sessão com avanço de 2,22%, aos 106.540 pontos. Veja mais cotações.

O principal impulso veio das ações dos grandes bancos e da Petrobras que fecharam com ganhos robustos.

Na véspera, o Ibovespa teve queda de 0,45%, aos 104.227 pontos. Com o resultado de hoje, o índice passou a acumular ganhos de 1,53% no mês. No ano, no entanto, ainda tem perdas de 2,91%.

O que está mexendo com os mercados?

Por aqui, o mercado segue de olho nos debates sobre o novo arcabouço fiscal do país, prometido pelo governo para este mês. A expectativa é que uma regra fiscal crível possa abrir espaço para que o Banco Central comece o processo de corte dos juros mais cedo. Os debates sobre a reforma tributária também seguem no radar.

Segundo a estrategista de ações da XP Investimentos, Jennie Li, a perspectiva de que o novo arcabouço fiscal deve ser entregue em breve pelo governo é o principal motor de alta da bolsa brasileira nesta quarta-feira.

“Tivemos muitas incertezas em relação a esse assunto nos últimos meses, o que acabou deteriorando as expectativas para a bolsa brasileira, principalmente por meio das curvas de juros. Agora, à medida que essa perspectiva começa a melhorar, começamos a ter uma visão mais positiva, com uma dinâmica melhor de juros”, afirma.

Outro destaque do Ibovespa nesta quarta-feira ficou com as ações do setor de educação, com Yduqs avançando mais de 11% e figurando entre os maiores ganhos do Ibovespa. Nesse caso, os papéis refletiam a criação de um grupo de trabalho pelo Ministério da Educação para promover estudos técnicos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Já no exterior, os agentes financeiros continuam repercutindo o depoimento de ontem de Jerome Powell, presidente do Fed sobre a política monetária nos EUA ao Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado. Durante o discurso, Powell afirmou que o BC norte-americano pode revisar o ponto final de parada do aumento de juros no país.

“Os dados que vimos até agora, e ainda temos outros dados para ver, ainda temos dados significativos para ver antes da reunião, sugerem que a taxa final que definirmos pode muito bem ser maior do que a que definimos em dezembro”, disse Powell ao Comitê Bancário do Senado.

O discurso aumentou a percepção de que o Fed poderá elevar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião, e não em 0,25 p.p.

“Diante deste cenário, avaliamos que o relatório de emprego a ser divulgado na próxima sexta feira será fundamental para determinar se o próximo reajuste da taxa de juros será de 0,25 ou 0,50 pontos de porcentagem”, diz relatório da Genial Investimentos.

“Ao mesmo tempo, aumentou significativamente a probabilidade de que nossa projeção de taxa de juros entre 6,0% e 6,5% ao ano no final do processo de ajuste da política monetária se efetive.”

Nesta quarta-feira, Powell, fará, às 12h, o testemunho semestral sobre política monetária ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA.

Além disso, o Fed divulga às 16h o “Livro Bege”, um sumário das condições econômicas atuais que servirá de base para as discussões de política monetária no encontro programado para os dias 21 e 22 de março.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso prejudica os ativos de risco, como o mercado de ações.

“Com os bancos centrais determinados a defender sua credibilidade, é provável que os juros subam mais e permaneçam em níveis restritivos por mais tempo do que os mercados atualmente esperam, particularmente nos EUA e no Reino Unido”, disse Matthew Quaife, da Fidelity International, à agência Reuters.

“Acreditamos que esse aperto acumulado levará a um crescimento mais lento e, finalmente, a recessões cíclicas nos EUA, Europa e Reino Unido ainda este ano ou no próximo.”

Ainda nos EUA, o Escritório de Estatísticas do Departamento de Trabalho dos EUA divulga, às 12h, a pesquisa de abertura de vagas Jolts referente a janeiro. Em dezembro de 2022, foram abertas 11,012 milhões de vagas. Expectativa de abertura de 10,5 milhões.

Na Europa, o PIB da zona do euro ficou estagnado no 4º trimestre de 2022 em relação aos três meses anteriores, disse a agência europeia de estatísticas, revisando ligeiramente para baixo os números de crescimento de atividade e de emprego.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a zona do euro registrou expansão de 1,8%, informou a Eurostat em comunicado. Em 14 de fevereiro, a agência havia divulgado estimativas preliminares de 0,1% na comparação trimestral e de 1,9% na base anual.

As revisões ainda confirmaram que a zona do euro evitou por pouco uma recessão técnica anteriormente esperada.

Sobre emprego na zona do euro, o número foi para 0,3% em relação ao trimestre anterior, de 0,4% relatado anteriormente. Na base anual houve aumento de 1,5%, em linha com as estimativas anteriores. Isso elevou o número total de pessoas com empregos para 165 milhões, 3,6 milhões a mais do que no final de 2019, pouco antes da pandemia de Covid-19.

LEIA MAIS

Serviços sustentam alta do PIB, com turismo puxando recuperação de atividades arruinadas pela pandemia

Juros elevados já reduziram o PIB do 4º trimestre e complicam 2023, dizem economistas

MÍRIAM LEITÃO: ‘O governo Bolsonaro entregou para o governo Lula já desacelerando’

Initial plugin text

Ufficio Stampa