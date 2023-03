ibovespa-fecha-em-alta,-impulsionado-por-petrobras

O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 0,52%, aos 103.865 pontos. Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou a sessão desta sexta-feira (3) em alta, acompanhando o bom desempenho dos mercados internacionais e impulsionada pelo forte avanço dos papéis da Petrobras.

Ao final do pregão, o Ibovespa avançou 0,52%, aos 103.865 pontos. Veja mais cotações. Os papéis da Petrobras, por sua vez, tiveram alta de mais de 3,5% e figuraram entre os maiores ganhos do índice na sessão.

No dia anterior, o Ibovespa teve uma retração de 1,01%, aos 103.326 pontos. Apesar do resultado positivo dessa sexta, o índice ainda acumulou perdas de 1,83% na semana. No mês e no ano, as quedas são de 1,02% e 5,35%, respectivamente.

O que está mexendo com os mercados?

No Brasil, o ambiente político voltou a perturbar o mercado financeiro, com as declarações do presidente Lula e possível mudança da política de preços da Petrobras.

O presidente e ministros do governo federal retomaram críticas ao patamar mantido pelo Banco Central para a Selic, taxa de juros básica no Brasil.

“As pessoas dizem ‘o presidente não pode criticar o presidente do Banco Central’. Que absurdo. O presidente da República pode criticar. O que eu não posso é ser leviano e dizer coisas que não sejam verdadeiras”, disse Lula em entrevista à rádio BandNews.

“O que eu estou dizendo é a máxima verdade: não existe explicação para a taxa de juros ter 13,75%. Não existe excesso de consumo, não existe inflação de consumo neste país. A economia não está crescendo”, completou.

Além disso, ainda repercutem nos mercados as declarações do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que disse nesta quinta-feira (2) que a empresa pode seguir outros referenciais fora da Paridade de Preços de Importação (PPI) para definir seus preços.

Segundo Prates, a PPI é uma “abstração”, e a Petrobras vai “praticar preços competitivos como ela achar melhor”. A Paridade de Preços de Importação (PPI) consiste em vender a gasolina e o diesel com base no custo de importação do produto para o Brasil.

“O PPI é uma referência e, se julgar necessário, terá mais de uma referência para ter o melhor preço para o consumidor”, explicou em sua primeira entrevista coletiva à frente do cargo, no Rio de Janeiro.

No exterior, o mercado continuou a monitorar as incertezas sobre o rumo da política monetária em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, onde a atividade econômica continua acelerada.

Com essa aceleração, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) tem mais dificuldade de controlar o avanço da inflação. O remédio para conter a alta dos preços, então, é manter as taxas de juros em patamares elevados. Hoje, os juros americanos estão entre 4,5% e 4,75% ao ano.

Juros mais altos no Brasil aumentam a rentabilidade dos títulos de renda fixa nacionais, o que atrai capital estrangeiro para o país e valoriza o real em detrimento do dólar e moedas de outras divisas. No entanto, a migração para a renda fixa pesa contra o mercado de ações brasileiro.

Na Europa, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto da S&P Global mostra que a recuperação da atividade empresarial da zona do euro ganhou ritmo no mês passado, com crescimento acelerado no setor de serviços.

O indicador subiu para um pico em oito meses de 52,0 no mês passado, de 50,3 em janeiro, um pouco abaixo de leitura preliminar de 52,3. Fevereiro marcou seu segundo mês consecutivo acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

“Uma expansão retumbante da atividade empresarial em fevereiro ajuda a aliviar as preocupações de uma recessão na zona do euro, por enquanto”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global.

“Há sinais claros de que a confiança empresarial se recuperou das mínimas observadas no final do ano passado, impulsionada por menos preocupações com o mercado de energia, bem como sinais de que a inflação atingiu o pico e os riscos de recessão diminuíram.”

