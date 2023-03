ibovespa-fecha-em-queda,-com-dados-de-emprego-nos-eua-e-ipca-no-radar

Principal índice do mercado de ações brasileiro caiu 1,38%, aos 103.618 pontos. Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira (10), com investidores atentos ao relatório de emprego nos Estados Unidos e às notícias sobre inflação e novo arcabouço fiscal brasileiro.

O índice recuou 1,38%, aos 103.618 pontos. Veja mais cotações.

Na véspera, o Ibovespa teve queda de 1,38%, aos 105.071 pontos. Com o resultado de hoje, o índice encerrou a semana em queda de 0,24%. No mês, o recuo é de 1,25% e, no ano, de 5,57%.

O que está mexendo com os mercados?

O mercado segue atento ao cenário de juros nos Estados Unidos, conforme dados econômicos do país reforçam a perspectiva que o Fed deve continuar elevando as taxas de juros para tentar conter a inflação na maior economia do mundo.

Na agenda de hoje estava a publicação do relatório de empregos no país, o payroll. A economia dos Estados Unidos criou empregos em um ritmo sólido em fevereiro.

A abertura de vagas fora do setor agrícola norte-americano totalizou 311 mil empregos no mês passado, mostrou o relatório do Departamento do Trabalho. As estimativas para a criação de vagas de fevereiro variavam de 78 mil a 325 mil.

Os dados de janeiro foram revisados para baixo para mostrar a criação de 504 mil postos de trabalho, em vez dos 517 mil informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam a abertura de 205 mil empregos. Eles dizem que a economia precisa criar 100 mil vagas por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

O dado é utilizado pelo Fed como base para ajudar a definir o rumo dos juros no país: dados fortes podem indicar que a economia não está arrefecendo o suficiente para reduzir a inflação — o que reforça a perspectiva de um aumento mais forte das taxas básicas pelo BC norte-americano, como sinalizou nesta semana o presidente do Fed, Jerome Powell.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso prejudica os ativos de risco, como o mercado de ações.

Por aqui, destaque para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, que subiu 0,84% em fevereiro. O resultado vem na sequência de um avanço de 0,53% em janeiro e foi mais brando que em fevereiro de 2022, mês que havia fechado com alta de 1,01%

Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,60% na janela de 12 meses.

Em relatório, a equipe da XP diz que as leituras recentes do IPCA sugerem que a tendência de desinflação observada no ano passado parece perder força, com a inflação ainda em níveis elevados. “Isso não é uma boa notícia para o Copom, à medida que se aproxima a reunião de março”, diz Caio Megale, economista-chefe da XP.

“Apesar de resultados relativamente próximos às projeções do mercado, não há alívio para as preocupações do banco central acerca da dinâmica da inflação ao consumidor”, afirma.

Além disso, o mercado também repercute falas recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou um acordo de R$ 26,9 bilhões para compensar perdas de arrecadação dos estados com a redução da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual.

Os investidores ainda aguardam mais detalhes sobre o arcabouço fiscal. Na quinta, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a regra está pronta e vai “agradar a todos”, porque vai estabilizar a dívida pública ao mesmo tempo em que vai permitir que o governo possa investir nas áreas em que considera prioritárias.

“O arcabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar a todos, porque atende os dois lados, o lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 230 bilhões [de reais, previsão para 2023], a preocupação é estabilizar, obviamente, a dívida/PIB, como o próprio ministro [Fernando Haddad] já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República de que nós não podermos descuidar dos investimentos necessários pra o Brasil voltar a crescer”, afirmou Tebet.

Questionada se a nova regra fiscal vai agradar também ao mercado financeiro, a ministra respondeu: “Vai agradar a todos, inclusive o mercado”. As declarações foram dadas após a ministra se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos.

As notícias sobre a regra fiscal fizeram o mercado reavaliar a perspectiva de um corte mais cedo dos juros no país.

