ibovespa-opera-em-alta-nesta-quarta

No dia anterior, o principal índice do mercado de ações brasileiro encerrou em queda de 0,82%, a 107.829 pontos. Ibovespa opera em alta nesta terça-feira.

Pixabay

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, opera em alta nesta quarta-feira (8), de olho nas sinalizações do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre o rumo de suas taxas de juros e nas falas do presidente Lula sobre o Banco Central do Brasil

Às 15h30, o Ibovespa subia 1,20%, a 109.129 pontos. Veja mais cotações.

Por volta do mesmo horário, os destaques de alta eram Itaú e Petrobras (leia mais sobre as empresas abaixo).

Na véspera, o índice caiu 0,82% , caindo aos 107.829 pontos. Com o resultado, o índice passou a acumular perda de 0,64% na semana e de 4,94% no mês. No ano, a queda acumulada é de 1,74%.

Initial plugin text

O que está mexendo com os mercados?

Lula eleva ataques a Campos Neto enquanto governo e BC acenam com trégua

No cenário corporativo, a Americanas informou aos seus bancos credores que deve propor até a próxima semana uma nova solução para a crise que não envolva a capitalização da empresa.

A Petrobras divulga nesta quarta relatório de produção e vendas do quarto trimestre após o fechamento do mercado. Os resultados financeiros do período e do ano serão divulgados em 1º de março, também após o fechamento.

O Itaú Unibanco fechou o quarto trimestre com lucro recorrente de R$ 7,67 bilhões no quarto trimestre de 2022, avanço anual de 7%. O lucro contábil somou R$ 7,36 bilhões no período, alta anual de 18%.

No noticiário local, pesam as falas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Banco Central do Brasil.

Na terça-feira (7), Lula voltou a fazer críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Para ele, o país vai ter dificuldades de crescer com a atual taxa básica de juros, mantida em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Lula vem criticando o BC nos últimos dias. Campos Neto foi indicado para o cargo no governo Jair Bolsonaro. Também no governo anterior, foi aprovada a autonomia do BC. Assim, Lula não pode mexer no comando do banco.

Em sua última ata, o Copom sinalizou cautela com o percurso inflacionário no Brasil, afirmou que houve uma piora das expectativas de inflação de prazos mais longos e que permanecerá “vigilante” para buscar as metas fixadas, podendo manter os juros altos por um período “mais prolongado” ou até mesmo elevá-los.

Juros mais altos no Brasil aumentam a rentabilidade dos títulos de renda fixa nacionais, o que atrai capital estrangeiro para o país e valoriza o real. No entanto, a migração para a renda fixa pesa contra o mercado de ações brasileiro.

No cenário externo, as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que 2023 deve ser um ano de “declínio significativo da inflação” foram interpretadas como menos agressivas do que se temia, embora ele tenha reconhecido que os dados fortes de empregos dos EUA da semana passada mostraram que a batalha contra a inflação “levará bastante tempo”.

“Neste momento, os investidores parecem estar se concentrando mais em Powell reconhecendo que as forças desinflacionárias estão se consolidando, em vez de sua preocupação com a última leitura sobre empregos”, disse à Reuters Susannah Streeter, analista de mercado da Hargreaves Lansdown.

Na semana passada, o Fed elevou na semana passada a meta de taxa de juros em 0,25 ponto percentual, uma alta menor que as anteriores.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos daquele país, considerados os mais seguros do mundo. Com retornos mais atrativos, investidores tendem a migrar para a renda fixa americana, o que pode impactar negativamente as ações de países emergentes como o Brasil.

Vito Califano