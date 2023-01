ibovespa-passa-a-cair-nesta-quinta

No dia anterior, principal índice da bolsa de valores teve alta de 1,16%, a 113.028 pontos. Mercado acompanha a Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, opera em queda na tarde desta quinta-feira (26), após ter se mantido acima dos 114 mil pontos durante a manhã, renovando máximas no ano.

Às 15h15, o Ibovespa caía 0,34%, a 113.879 pontos. Veja mais cotações.

No dia anterior, o Ibovespa fechou encerrou o dia em 114.270 pontos, alta de 1,10% – maior fechamento, em pontos, desde 8 de novembro do ano passado (quando ficou em 116.160). Com o resultado, a bolsa acumula ganho de 4,13% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

Na agenda corporativa, o principal destaque desta quinta-feira (26) fica com a confirmação de Jean Paul Prates como novo presidente da Petrobras. O Conselho de Administração da empresa aprovou o nome do ex-senador para assumir o posto de forma interina – a indicação em definitivo ainda depende do aval da Assembleia de Acionistas, que deve se reunir em abril. Os papéis da companhia operavam em queda.

O futuro presidente da Petrobras deve ter uma ação alinhada ao governo, e terá como desafio a paridade dos preços com o mercado internacional, aponta a comentarista Ana Flor – veja vídeo abaixo.

Além disso, a Americanas ainda segue em foco. Na semana passada, a B3 informou a saída das ações da empresa de seus índices depois do anúncio da recuperação judicial, com dívidas de R$ 43 bilhões. Apesar da exclusão dos índices acionários da B3, as ações da companhia continuarão a ser negociadas, mas sob o título de recuperação judicial. As ações já subiram 32,39% na semana, mas no ano a queda é de 90,26%.

A Americanas apresentou na quarta-feira (25) um pedido de extensão dos efeitos da recuperação judicial nos EUA, o que é previsto no capítulo 15 da Lei de Falências americana.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em liminar, que o BTG não precisa restituir R$ 1,2 bilhão à Americanas. Na prática, esse dinheiro não sai do BTG por enquanto. Ainda haverá julgamento do mérito.

A lista de credores que a Americanas entregou à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro relaciona débitos totais de R$ 41,23 bilhões e 7.967 credores.

Com isso, a Magazine Luiza vem tendo movimentos de alta nos últimos dias, refletindo a expectativa de que a companhia ganhe uma maior participação de mercado após os problemas da Americanas.

Já no cenário externo, as atenções ficam voltadas para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que aumentou a uma taxa anualizada de 2,9% no quarto trimestre de 2022, em uma desaceleração em relação ao terceiro trimestre (3,2%). No ano de 2022, o aumento foi de 2,1%, ante alta de 5,9% em 2021.

Com pressão inflacionária e juros mais altos, a cautela permanece com o risco de recessão nos Estados Unidos.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Assim, investidores migram para tais aplicações, em detrimento de ativos de risco como o mercado de ações e moedas do Brasil, o que pode desvalorizar o real frente o dólar.

