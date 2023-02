Ícones da música eletrônica se solidarizam após incêndio que destruiu o Warung Beach Club

Balada eletrônica é uma das referências no país. Fogo começou na manhã desta quarta-feira (22) e não deixou feridos. Imagem de drone mostra detalhes da destruição pós-incêndio em beach club de Itajaí

Considerada uma das principais baladas eletrônicas do Brasil, o Warung Beach Club, em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, foi destruído em um grande incêndio na manhã desta quarta-feira (22). Inaugurado há 20 anos, o empreendimento na Praia Brava recebeu atrações nacionais e internacionais e muitos deles usaram as redes sociais para demonstrar sensibilidade diante do cenário.

Artistas como DJ Dennis Cruz, Yulia Niko, Illusionize Music, Jessica Brankka e DJ Nick Warren comentaram no post da conta oficial do Warung manifestando solidariedade.

Confira as principais postagens:

“Pra sempre WARUNG 🙏🏻💚 forças” – Jessika Brankka

“Força, todos estamos com vcs! 🙏🏻” – Illusionize Music

Podem contar com meu apoio, sempre ❤️ #forçawarung – DJ Dnox

“All my love to the team! You will come back even better 💙” [Todo o meu amor para a equipe! Você vai voltar ainda melhor] – DJ Nick Warren

“❤️❤️💪🏼” – DJ Dennis Cruz

“💔 my full support to the team behind this incredible venue [Meu total apoio à equipe por trás deste local incrível]” – Cassian

Incêndio atinge beach club em praia de Itajaí

Rodrigo Gonçalves/NSC TV

Incêndio

As chamas teriam iniciado por volta de 10h e foram controladas em cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar informou que fará a perícia na quinta (23), junto com a Polícia Científica. O objetivo é descobrir o que causou o incêndio.

Imagens de drone (veja abaixo) mostram paredes danificadas e destroços. O empreendimento fica cercado por uma área de vegetação e perto da faixa de areia. A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância.

O Warung foi cenário de grandes eventos de música eletrônica que atraem turistas de todo o país. O último evento ocorreu no domingo (19).

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

CBMSC/Divulgação

Em nota, o estabelecimento disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. “Os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

Cerca de 2,8 mil m² de área foram atingidos pelo fogo. Quanto à vegetação, somente as árvores internas da casa noturna foram afetadas, sendo preservadas a restinga e edificações ao redor.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o beach club tem atestado para funcionamento válido até maio de 2023. Ao todo, seis caminhões de combate a incêndio e 18 bombeiros atuam diretamente, além do apoio de caminhões-pipa.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

CBMSC/Divulgação

Incêndio

Conforme os bombeiros, uma pessoa que estava no local relatou que ouviu um estouro no lado centro do espaço. “Quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/DJ”.

O combate às chamas mobilizou equipes dos bombeiros de Itajaí e outras cidades vizinhas, como Itapema e Balneário Camboriú, também no Litoral Norte.

