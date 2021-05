Ha finalmente voltato pagina Ida Platano, punto e a capo per lei. Un nuovo inizio accanto ad un bel cavaliere sembra essere sbocciato. Riccardo Guarnieri è solo un lontano ricordo…

Ida Platano dimentica Riccardo, ora c’è lui

Uomini e Donne sta per volgere al termine. La consueta pausa estiva si avvicina, i giovani tronisti hanno fatto le loro scelte e dopo Samantha anche Massimiliano e Giacomo si preparano al grande giorno. Aria d’amore al trono classico, ma non è da meno l’atmosfera che si respira all’over. Le dame e i cavalieri si stanno conoscendo meglio, alcuni hanno come Biagio e Sara hanno dovuto dirsi addio, altri invece pare siano sulla buona strada per dare inizio ad una storia coinvolgente e ricca di emozioni. Tra i fortunati, c’è anche la bellissima Ida Platano che ha definitivamente archiviato la relazione con Riccardo Guarnieri. Secondo indiscrezioni infatti la dama di Brescia pare sia uscita con un bel cavaliere di nome Gabriele. Un grande passo in avanti per lei, mesi fa infatti Ida aveva dichiarato di non sentirsi pronta ad aprirsi verso nuove conoscenze. Oggi, invece la dama si è rimessa in gioco, senza pretese e senza grandi aspettative, solo con lo scopo di conoscere meglio Gabriele e di scoprire quel che avverrà.

Ida Platano guarda al futuro…

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, Ida e Gabriele sarebbero usciti insieme. Avrebbero trascorso delle ore meravigliose l’uno in compagnai dell’altra in riva al mare, poi Ida lo avrebbe inviato in camera per un caffè. Secondo le “talpe” del programma, Ida e Gabriele stanno continuando a sentirsi e sembra esserci davvero molta sintonia tra loro. Una gran bella notizia per tutti i fans dell’influencer che hanno sofferto con lei, quando è apparsa affranta e delusa per la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri.

Leggi anche —–> Barbara d’Urso, brutte notizie per la conduttrice | Si teme il peggio

Leggi anche —–> Francesca Pascale, la verità sull’addio di Berlusconi: “Io tradita e liquidata, ma…”

Ida ha definitivamente elaborato la rottura ed ora guarda al futuro con serenità. Diversa è invece la situazione per Riccardo che è in crisi con Roberta Di Padua, la coppia pare davvero essere arrivata alla frutta, in trasmissione se ne son detti di santa ragione e chissà se riusciranno a trovare un compromesso o se è davvero finita per sempre.