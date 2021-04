Ida Platano, stravolge inaspettatamente il suo look | Sembra un’altra!

Ida Platano è stata una delle dame più apprezzate del Trono Over del programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Dopo aver abbandonato gli studi di Cinecittà ed essersi lasciata alle spalle la relazione con Riccardo Guarnieri, sembra esser tornato il sereno nella sua vita e lo dimostra stravolgendo il suo look. Oggi sembra un’altra!

Ida Platano è stata una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. La sua partecipazione al dating show è stata molto travagliata e segnata da moltissimi alti e bassi a causa dei suoi continui tira e molla con l’ex cavaliere, Riccardo Guarnieri. Comunque sia la dama è sempre stata amata e apprezzata dai numerosi telespettatori, che l’hanno poi seguita anche al di fuori del programma sui suoi canali social.

Ida Platano e il drastico cambio di look

L’ex dama si è sempre mostrata con dei bellissimi capelli lunghi biondo cenere ma dopo il Trono Over e l’inizio della relazione tra l’ex Riccardo e Roberta Di Padua, altra ex dama del parterre femminile, è sembrato quasi voglia mettere una parola fine stravolgendo completamente il suo look.

Una vera e propria rivoluzione per la sua immagine, che dalle tonalità calde del grano ha virato per un hairstyling più aggressivo e sofisticato allo stesso tempo: un castano scuro e delle onde super seducenti!

Questa nuova acconciatura ha mandato in visibilio i suoi followers, che non hanno potuto far altro che apprezzare questo nuovo look. I commenti sono dei più disparati e provengono sia dagli uomini che dalle donne, dimostrando quanto Ida sia amata anche dall’universo femminile.

Ida dopo il confronto con Riccardo Guarnieri

L’ex dama ha dovuto fare i conti con la rottura definitiva con Riccardo. Infatti dopo essere usciti insieme dal programma di Uomini e Donne, la loro relazione è naufragata ed è finita in pasto al clamore mediatico. L’ex cavaliere comunque non ha perso tempo e si è rimesso in cerca dell’amore, ritornando dalla De Filippi, e lì ha ritrovato finalmente il sorriso grazie a Roberta Di Padua. La coppia poco fa ha lasciato il Trono Over e si sta vivendo la storia d’amore lontano dalle telecamere.

Ida, donna forte e schietta, dal canto suo si è concentrata su se stessa ed è ancora in cerca del suo principe azzurro. Molti rumors in questo periodo prevedono un suo ritorno su Canale 5 ma per il momento tutto tace e per il momento si sta godendo la ritrovata serenità, complice anche questo bellissimo cambio di look!

