Cosa regalare a Natale alla persona amata, soprattutto se lavora o vive lontano? L’idea è quella di regalare qualcosa che possa far sentire più vicini, che stimoli la mente e il ricordo così da non essere lotani col cuore. Ed è proprio il cuore al centro della nuova campagna del noto brand di profumerie della Gargiulo & Maiello S.p.A che approda nella pubblicità del grande schermo insieme con il nuovo logo che mette al centro, appunto, il cuore.

Idea Bellezza e l’idea geniale per Natale: “Regala il tuo odore a chi ami”. Il pensiero perfetto per chi sta lontano e non solo

Napoli, 11 dicembre 2018. Il regalo giusto avvicina le persone: è questo il messaggio che Ideabellezza Profumerie ha scelto di veicolare con la nuova attesissima campagna di Natale, dedicata all’amore, che entra per la prima volta nelle case degli italiani dando ufficialmente il via alla diffusione Nazionale del nuovo brand. L’obiettivo, infatti, è quello di raccontare quello che può succedere a Natale in ogni famiglia: con la determinazione e mettendoci il cuore, si può riuscire ad ottenere il regalo comunque più prezioso per tutti, ovvero stare insieme alle persone amate.

La nuova campagna ‘Il regalo giusto’ porta lo stile di comunicazione di Ideabellezza su un piano emotivo, un approccio contemporaneo, vicino alla realtà delle coppie che a Natale sono lontane.

La storia raccontata da Idea Bellezza

La storia, con una narrazione originale, cattura il pubblico emozionando attraverso il racconto del profondo gesto d’amore compiuto da una donna che, per far sentire la sua presenza al compagno distante, sceglie di donargli non un semplice regalo (ovvero un profumo maschile) ma più profondamente la sua “essenza” (ovvero il suo stesso profumo femminile), che nel racconto rappresenta la forza dell’amore che unisce due persone distanti. Da qui lo slogan della campagna “Il regalo giusto avvicina le persone”.

L’intensità emotiva del racconto è accompagnata dal brano “Not a sound” di Iuliano che, partendo da una base strumentale, assume un andamento più intenso, profondo e romantico. Con la regia di Priscilla Santinelli, il nuovo film è stato realizzato dalla casa di produzione Bmovie Italia -Borotalco.tv, con la direzione creativa dell’agenzia Turnè Adv di Napoli. Lo spot da 30” andrà in onda dal 16 dicembre sulle emittenti satellitari Sky.