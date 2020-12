idee-make-up-natale-2020:-come-truccarsi-per-le-feste

Come truccarsi a Natale per rendere la festa un po’ più “luminosa”.

Natale è ormai alle porte e visto che il 25 di dicembre molto probabilmente saremo a casa da soli o solo con i nostri conviventi per evitare la diffusione del virus covid-19, non dobbiamo lesinare su ciò che ci fa sentire belle, ossia il trucco. Le idee make-up per Natale 2020 quest’anno sono svariate, ma sembrano avere un punto in comune: glitter come se non ci fosse un domani!

Make up Natale 2020: glitter in abbondanza

Visto che stiamo vivendo delle feste un po’ particolari e forse più sottotono i glitter e i brillantini per il trucco natalizio sono quel tocco di luce interessante che potrebbe portare un po’ di vivacità ad una festa che quest’anno sicuramente sarà molto diversa rispetto al solito. Se state cercando quindi delle idee di make-up per Natale siete nel posto giusto.

Trucco occhi metallizzato per dare luce

Visto che la mascherina la farà da padrona, puntiamo tutto sugli occhi. Gli ombretti, meglio se effetto matt, luminosi e metallizzati sono i vostri principali alleati. Potreste puntare su un trucco smokey eyes anche con del nero e dell’argento proprio per illuminare un po’ gli occhi. Sicuramente mettere un punto di luce all’interno dell’occhio dove si incontra, diciamo con il naso è molto interessante.

Tutorial make up Natale 2020

In alternativa, se siete esperti con il trucco, potete affidarvi a diversi tutorial che influencer e make-up artist mettono a disposizione proprio per regalarvi delle idee interessanti per il trucco di Natale. Via libera anche al divertimento e a del make up molto particolare perché potresti anche decorare il vostro occhio con i colori rosso bianco e verde. Pur essendo così particolari sono perfetti per lo stile Natalizio. Il blu è un altro colore sicuramente interessante per il vostro make up di Natale e non dimenticate, come abbiamo detto all’inizio, tutti gli ombretti metallizzati.

Se vi vestirete di giallo e per dare ancora ulteriore colore al vostro viso, puntate su un ombretto metallizzato o glitterato color oro. Potrebbe essere proprio la soluzione ideale!

