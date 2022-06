idee-regalo-mamma:-come-scegliere?

Ogni anno arriva inesorabilmente quel momento: dobbiamo trovare il regalo di compleanno perfetto per la nostra mamma, che un pensierino le basterebbe, ma per la quale possiamo fare molto di più. Allora inizia la ricerca sul web come sul sito l’Angolodelregalo, e-commerce con tanti spunti e suggerimenti preziosi per non rimanere mai a mani vuote. Tra le moltissime soluzioni a disposizione, è fondamentale prima di tutto individuare e trovare un idee regalo per mamma, un qualcosa di utile, che possa rievocare un sentimento o un significato.

Idee regalo mamma 60 anni

60 anni per una mamma è un compleanno importante, che merita un regalo significativo. Ormai negli anni passati ha ricevuto ogni genere di dono e, a meno che non abbia per caso rotto recentemente il telefono o altri strumenti casalinghi utili, resta metterci il cuore per ricordarle l’affetto rinnovato ogni giorno.

È proprio il caso di dirlo: il regalo migliore da fare è essere sempre con lei, specialmente quando la vita e il lavoro ci portano altrove, distanti, magari in un’altra città. Allora la scelta dovrebbe ricadere su un oggetto che può portarsi sempre appresso, magari decorato con delle iniziali dei figli o con una foto di famiglia.

Angolodelregalo presenta una buona serie di soluzioni di questo tipo a buon prezzo: ciondoli e braccialetti incisi, oppure borselli portamonete e astuccio porta trucco, in varie colorazioni e modalità di personalizzazione, in base alle proprie esigenze e a quelle della mamma.

Un’altra idea molto carina e originale è il giornale del giorno di nascita: seleziona la data giusta, dal 1900 in poi, e indica la testata disponibile che ti interessa: in pochi giorni lo riceverà in tutta comodità a casa con la cartellina personalizzabile “memoria del tempo” e .

Idee compleanno per una mamma difficile

Non tutte le mamme si aspettano un semplice pensierino, molte vogliono qualcosa di bello e anzi lo attendono con ansia, sapendo che cercheremo disperatamente finché non troveremo l’idea giusta.

Casse e bottiglie da vino con bicchieri tutti personalizzati, un set da the, un grembiule ricamato o tele Pop art e Zippo custom sono quei tipi di regalo che, non appena aperto, sicuramente lascerà a bocca aperta la fortunata che lo riceve. Se è un’appassionata di musica o una malinconica del passato non hai altra scelta: rimarrà basita quando riceverà il suo nuovo CD contenente 20 dei più grandi successi internazionali del suo anno di nascita, in qualità hi-fi Sony Music, con una custodia in legno inciso.

I grandi classici dei regali per la mamma

Queste idee, sicuramente molto accattivanti e contemporanee, potrebbero non essere quelle giuste se la mamma in questione è una amante dei classici intramontabili e sempreverdi. In tal caso bisogna optare per oggetti più classici e meno appariscenti. E allora è il momento di optare per un gioiello in argento massiccio o placcato in oro o degli inebrianti profumi personalizzati.

Comprando online è anche importante fare attenzione a dove spendiamo i nostri soldi e l’efficienza del servizio di spedizione: le recensioni dei clienti di Angolodelregalo sono molto positive e il tempo di spedizione è solitamente previsto da 4 a 7 giorni lavorativi.

L’articolo Idee regalo mamma: come scegliere? proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.