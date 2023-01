Idema abre seleção para cadastro reserva de profissionais de nível superior; bolsas são de até R$ 3.400

Bolsistas devem atuar em pesquisa, extensão e inovação em projeto de fortalecimento institucional da gestão ambiental do Idema. Sede do Idema vista de cima, em Natal

Foram abertas nesta terça-feira (31) as inscrições para um processo seletivo simplificado que visa formar cadastro de reserva de profissionais de nível superior em diversas áreas para o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), no Rio Grande do Norte.

Segundo o órgão, os profissionais convocados deverão atuar como bolsistas de pesquisa, extensão e inovação junto ao projeto de fortalecimento institucional da gestão ambiental no Idema. As bolsas variam de R$ 2,4 mil a R$ 3,4 mil.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro, e são feitas pela internet.

A seleção foi aberta pelo Idema em conjunto com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (Funcitern).

A formação do cadastro contempla as seguintes áreas:

Administração,

Direito,

Arquitetura e Urbanismo,

Engenharia Química,

Ciência e Tecnologia,

Engenharia Ambiental,

Engenharia Civil,

Tecnólogo em Construção Civil,

Engenharia Elétrica,

Engenharia Florestal,

Engenharia Mecânica,

Engenharia de Minas,

Engenharia de Petróleo e Gás,

Geografia,

Graduado na área de geociências ou ciências naturais,

Geologia,

Agronomia ou Engenharia Agronômica,

Gestão Ambiental,

Ciências Biológicas,

Ecologia,

Aquicultura ou Engenharia de Pesca,

Pedagogia,

Oceanografia,

Psicologia,

Geografia,

Gestão de Políticas Públicas,

Administração Pública,

História,

Arqueologia ou Antropologia,

Engenharia de Produção,

Comunicação Social.

Segundo o Idema, o convênio com a Funcitern visa executar atividades de Educação Ambiental, gestão das Unidades de Conservação da Natureza, contribui no desenvolvimento de estudos e projetos ambientais para o estado, monitora os recursos ambientais, apoia a fiscalização ambiental, monitora a qualidade do ar e das águas, faz apoio ao licenciamento ambiental e assegura a proteção da Zona Costeira e dos biomas Caatinga e Mata Atlântica, bem como das Áreas de Preservação Permanente; dos corpos hídricos, entre outros.

“Esperamos que muitos profissionais possam participar. O processo seletivo visa recompor o corpo técnico do Idema, para garantir a execução da Política Estadual do Meio Ambiente, em prol do desenvolvimento sustentável”, afirma o diretor-geral do órgão, Leon Aguiar.

Bolsas

O desenvolvimento das atividades vinculadas às bolsas terá a duração de até 12 meses e pode ser renovado, mediante demanda.

As bolsas de pesquisa e extensão serão pagas observando os seguintes valores:

Graduação: R$ 2.400

Especialização: R$2.700

Mestrado: R$ 2.900

Doutorado: R$ 3.400

Inscrição e Seleção

As inscrições deverão ser feitas via Internet, na área do candidato, através do preenchimento do formulário disponibilizado no site da Funcitern (aqui), de 31 de janeiro a 06 de fevereiro.

Os currículos serão avaliados com base na análise da formação acadêmica, de produção científica e das experiências profissionais do candidato que contribuam para a execução do projeto objeto do edital.

O resultado final do processo seletivo será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, bem como nos sites da Funcitern e Idema.

