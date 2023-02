Identificado suspeito de assassinar menino de 6 anos após invasão de casa em Imbé

Homem de 35 anos, que já estava preso por tráfico de drogas em Porto Alegre, teve a prisão preventiva decretada. Polícia Civil busca identificar demais envolvidos no crime. Imagens mostram homens invadindo casa em Imbé; menino de seis anos morreu baleado

Foi identificado, nesta quinta-feira (16), o suspeito de envolvimento no assassinato de um menino de seis anos em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil afirma que um homem, de 35 anos, que estava preso por tráfico de drogas em Porto Alegre, seria um dos autores do homicídio, ocorrido em agosto de 2022.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada no inquérito sobre o ataque em Imbé.

Na ocasião, três homens encapuzados invadiram a casa do pai do menino, um policial militar aposentado, de 50 anos, efetuando os disparos. O PM também foi atingido, mas sobreviveu.

O delegado Rodrigo Nunes afirma que o suspeito possui diversas ocorrências criminais. O homem foi encaminhado novamente ao presídio, onde fica à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ainda trabalha para identificar os demais envolvidos no ataque.

Câmera flagra momento em que criminosos invadiram imóvel em Imbé

PC/Divulgação

Relembre

Criminosos invadiram a casa em Imbé, no dia 7 de agosto de 2022. Conforme a Brigada Militar (BM), a criança morreu no dia seguinte. O sargento da reserva Alexandre de Jesus Ferreira foi baleado no braço, mas sobreviveu ao ataque.

De acordo com a BM, pai e filho estavam no imóvel em que vivem, na Rua Getúlio Vargas, no Centro, quando três assaltantes invadiram o local. O trio estava encapuzado e vestia máscaras.

Os bandidos fugiram em um carro de cor branca, que foi localizado abandonado. O veículo havia sido incendiado.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi