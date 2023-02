Ídolo do futebol na Turquia, Alex se solidariza com país após terremoto que matou 2 mil: ‘compartilho a dor’

Atual treinador do Avaí, em Santa Catarina, se manifestou nas redes sociais. Tremor de terra no país é o mais forte desde 1939. Alex, quando jogava na Turquia

AFP

Ídolo do futebol na Turquia após atuar durante oito anos no país, o ex-jogador Alex, atual treinador do Avaí (SC), publicou mensagem nas redes sociais em solidariedade às vítimas do terremoto que matou 2,4 mil pessoas nesta segunda-feira (6).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O terremoto teve magnitude 7,8 e atingiu a Turquia e o noroeste da Síria. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi tão forte quanto um registrado no país em 1939 e que vitimou mais de 30 mil pessoas.

“Compartilho com vocês toda a dor causada pelo terremoto, expresso minhas condolências aos falecidos e desejo uma rápida recuperação aos feridos”, escreveu.

Vereadora negra relata ameaças e racismo após se declarar contra cassação de parlamentar

VÍDEO: Formanda surda faz discurso em Libras ao colar grau em SC

Praia de Balneário Camboriú tem quatro de 10 pontos com nível máximo de coliformes fecais

Quando era jogador, Alex atuou no futebol brasileiro. Depois, embarcou para Istambul e jogou no Fenerbahçe. Na Turquia, disputou 378 partidas e marcou 185 gols.

Em oito anos, conquistou três Campeonatos Turcos (2004-2005, 2006-2007 e 2010-2011), uma Copa da Turquia (2011-2012) e duas Supercopas (2007 e 2009).

Terremoto

Esse foi um dos abalos sísmicos mais mortais que ocorreram nas últimas décadas na Turquia, uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Até a última atualização desta reportagem, milhares de pessoas ainda estavam desaparecidas.

Prédio desaba do lado de civis em rua de Malátia, na Turquia

O terremoto causou o colapso de prédios. Mais de 3 mil edificações foram destruídas e milhares de pessoas estavam desaparecidas até o início da tarde desta segunda.

Terremoto mata mais de mil pessoas na Turquia e na Síria

Arte/g1

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa