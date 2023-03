Idosa cai em golpe e tem conta bancária esvaziada no litoral de SP

Vítima entregou os cartões aos criminosos que gastaram R$ 60 mil em 24h. Caso aconteceu em Santos, no litoral de SP. Vítima entregou quatro cartões a criminosos que esvaziaram a conta dela

Uma idosa de 69 anos caiu em um golpe e perdeu R$ 60 mil em Santos, no litoral de São Paulo. Em depoimento à Polícia Civil ela contou que criminosos se passaram por funcionários do banco Itaú Unibanco, onde é cliente, e pegaram quarto cartões na casa dela sob a justificativa de que a instituição financeira faria o cancelamento de transações indevidas.

O Itaú Unibanco, em nota, alertou que não envia motoboys para retirada de cartões e não faz ligações solicitando documentos e dados de clientes. (leia posicionamento ao final)

A aposentada informou em Boletim de Ocorrência, registrado como estelionato no 7º DP da cidade, que o golpe começou na última quarta-feira (1), quando recebeu mensagens sobre um suposto pedido de empréstimo – eram os criminosos se passando pelo banco.

Como a vítima respondeu dizendo que não havia pedido dinheiro à instituição financeira, uma mulher ligou para a idosa se passando por uma funcionária do Itaú Unibanco e solicitou a entrega dos cartões para um motoboy enviado à casa dela com a promessa de que cancelaria os empréstimos.

Passado um tempo, a idosa desceu à portaria do prédio e entregou os cartões em um envelope a um casal de moto. A vítima só descobriu o golpe no dia seguinte, quando foi ao banco para receber a aposentadoria e soube que não tinha mais dinheiro na conta.

Os funcionários da agência informaram à ela que os criminosos haviam feito saques, transferências e um empréstimo consignado. Um golpe de R$ 60 mil.

O que diz o banco

Em nota, o Itaú Unibanco informou que está em contato com a cliente para resolver o caso. O banco alertou que não envia motoboys para retirada de cartões e não faz ligações solicitando documentos e dados de clientes. “Não são práticas da instituição e, portanto, não devem ser seguidas como orientação”.

O banco orientou aos clientes que caso recebam ligação com esse tipo de abordagem ou que duvidem da veracidade do contato, estes devem desligar imediatamente e acionar a central de atendimento ou o gerente da conta usando outro aparelho telefônico.

