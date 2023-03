Idosa com problema de visão ganha R$ 170 mil de aniversário para tratamento após história dela viralizar; VÍDEO

Dona Maria, de Porto Belo, foi “descoberta” pelo fotógrafo Brian Baldrati, autor de um projeto que retrata desconhecidos de todo o país e compartilha a história deles nas redes sociais. Idosa com problema de visão ganha festa de aniversário surpresa após viralizar

Após viralizar na web, uma idosa com problema de visão ganhou uma festa de aniversário surpresa em casa, em Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, além de R$ 170 mil para as injeções previstas para seu tratamento oftalmológico (assista acima). O dinheiro veio de uma “vaquinha” online.

Maria Marta Martin foi “descoberta” pelo fotógrafo paranaense Brian Baldrati, autor de um projeto que retrata desconhecidos de todo o país e compartilha a história deles nas redes sociais, através de vídeos e fotos.

O aniversário aconteceu em 3 de março, na casa que também passará por reforma com o dinheiro arrecadado.

No vídeo do encontro dos dois, que já havia sido visto por 115 mil pessoas até a quinta-feira (9), a idosa relatou o problema da retina e a dificuldade em seguir com o tratamento por falta de dinheiro. Disse que estava ficando cega.

Dona Maria e o fotógrafo Brian Baldrati

Eles se conheceram no início de dezembro, quando Brian a abordou sentada em um banco próximo à praia.

Seguidores se comoveram com a história e uma vaquinha foi aberta em seguida. Segundo Brian, os R$ 172.816 arrecadados até 18 de dezembro serão usados, também, na reforma da casa de Dona Maria.

A festa

A celebração surpresa aconteceu na sexta-feira (3), dia em que Dona Maria fez 80 anos. Voluntários que moravam nas proximidades ajudaram na organização do evento.

Dona Maria e voluntários que ajudaram a organizar a festa

Fardada, a policial militar Viviane Accordi foi responsável por levar o bolo até a casa dela.

“Cantamos os parabéns e passamos um pouquinho da tarde com ela. Ela ficou muito feliz. Chorou na chegada! Chorou nos parabéns e chorou na saída! De alegria. Uma querida!”, comentou Viviane.

