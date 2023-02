idosa-de-73-anos-perde-r$-50-mil-em-‘golpe-da-conta-bloqueada’-em-dourado

Caso foi registrado como estelionato. Atendente do banco tentou alertá-la sobre o golpe. Plantão policial de São Carlos

Um idosa de 73 anos, de Dourado (SP), perdeu R$ 50 mil no ‘golpe da conta bloqueada’ na sexta-feira (17). O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um número de Brasília (DF) e o golpista se apresentou como funcionário do banco.

Ele disse para a idosa que a conta dela estava bloqueada e que seria necessário o pagamento de uma quantia para a liberação.

De imediato, a vítima foi ao banco para realizar o pagamento, No local, foi alertada por uma funcionária sobre o possível golpe. Porém, mesmo assim, a idosa insistiu e realizou a operação.

Horas depois, a vítima entrou em contato com o banco para confirmar a transição, quando foi informada que havia caído em um golpe. A idosa contestou a operação e pediu ressarcimento por parte do banco.

O crime foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

valipomponi