Idosa de 75 anos é morta com tiro de garrucha na cabeça em Vilhena, RO

Suspeito do crime é o marido da vítima. O homem confessou o crime e diz que foi por ciúmes. Homem usou garrucha para dar tiro na cabeça de idosa de 75 anos em Vilhena

Reprodução/PM

Uma idosa de 75 anos, identificada como Zuleima Brustolin, foi morta pelo marido com um tiro na cabeça, nesta sexta-feira (17), em Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o feminicídio aconteceu no bairro Assossete, e quando a guarnição chegou na casa para atender a ocorrência, o suspeito já aguardava pelos policiais do lado de fora.

À polícia, o homem relatou que matou a mulher porque estaria desconfiando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal.

O corpo da idosa estava dentro do banheiro. Segundo a PM, Zuleima foi morta com um tiro na cabeça; o disparo foi perto do olho direito.

Em cima da mesa do casal, a PM encontrou uma garrucha, uma espécie de arma artesanal. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até Unisp de Vilhena. Esse foi o primeiro feminicídio registrado em Vilhena em 2023.

Ufficio Stampa